В Раде объявили Киев центром мира

13.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

В «Радикальной партии Олега Ляшко» открещиваются от обвинений в финансировании украинскими олигархами.

Об этом в ходе передачи «Vox Populi» заявил одиозный украинский депутат ВР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе передачи Мосийчуку задали вопрос, как он может прокомментировать свои возмущения внешним управлением страны, когда его партию финансирует и фактически руководит ею олигарх Ринат Ахметов.

«Во-первых, я даже не знаю, где находится офис Рината Ахметова, а вы повторяете те темы, которые распространяет Банковая и администрация президента о том, что «Радикальная партия» руководится из офиса Ахметова», – заверил Мосийчук.

Он также заявил, что в 2014 году взял в руки автомат и поехал воевать в Донбасс.

«Поверьте, вы не сможете обвинить нас в том, что мы поступаем так же, как поступают Регионы или коммунисты, потому что в 2014 году, когда страна не могла себя защитить, потому что регионалы и коммунисты уничтожили вооруженные силы и спецслужбы, я взял автомат и пошёл на фронт, где вместе с единомышленниками начал формировать один из самых знаменитых украинских добробатов», – заметил политик.

«Что касается внешнего управления, то, к сожалению, после того, как нам удалось вырвать Украину из-под внешнего управления Москвы (Кремля), те, кто стояли на сцене майдана, передали страну во внешнее управление международным транснациональным компаниям, международным правительствам. Прямо сейчас украинская экономика уничтожается им в угоду”, – сказал депутат.

Он утверждает, что война сегодня идёт, по сути, на два фронта

“На одном мы защищаем территориальную целостность и независимость от российской агрессии, а на другом – экономическую независимость от транснациональных компаний, которые хотят превратить Украину в сырьевую колонию, уничтожить украинскую промышленность, скупить землю и сделать украинцев рабами. Для меня нет разницы между тем, откуда будет диктат – из Москвы, Вашингтона или любой другой страны. Для меня, как для украинского националиста, Киев – центр мира, столица нашей державы и только там могут приниматься судьбоносные решения для миллионов украинцев», – подытожил Мосийчук.