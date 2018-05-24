24.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В СБУ заявили о поимке двух российских диггеров, якобы завербованных ФСБ для провокаций

Сотрудники российских спецслужб арестовали двух диггеров и путём давления завербовали их для подготовки провокаций в метрополитене Киева.

Об этом во время допроса в СБУ заявили сами задержанные, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что во время допроса оба задержанных не озвучили свои личные данные.

«С задержанным я знаком ещё с 2015 года. На тот момент мы сконтактировались для совместного исследования объектов метрополитена в Москве мы создали свою группу ВГД, что расшифровывается как «Высоко. Глубоко. Далеко». Этой зимой 2 января мы были задержаны в Москве сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и федеральной службой безопасности за проникновение на один из предельных объектов системы московского метрополитена. Там я впервые увидел сотрудника ФСБ Юрия Михайловича. После оформления объяснительной записки, в которой мы рассказали о наших мотивах, нас, казалось бы, отпустили, но с намёком на то, что наша ситуация непростая и нам придётся с ними беседовать ещё несколько раз.

Через две недели после нашей первой встречи с правоохранительными органами, к нам на связь снова вышел Юрий Михайлович. Он договорился со мной о встрече. В тот момент, когда я прибыл на встречу, он был там не один, а с ещё одним сотрудником ФСБ, который на тот момент не представился. Там мне было сообщено, что моя ситуация очень сложная и что у меня есть вполне реальный риск лишиться загранпаспорта или же получить внушительный тюремный срок, и что для решения этой ситуации мне, возможно, придётся сотрудничать с ФСБ», – рассказал первый задержанный.

Он отметил, что после этого он и его друг жили своей жизнью, ровно до начала мая, когда договорились поехать в Киев.

«Проживаю на территории РФ в городе Москва. 2 января 2018 года я был задержан правоохранительными органами на режимном объекте. Там я впервые повстречался с сотрудниками ФСБ, которые оказывали на меня психологическое давление в сторону того, чтобы я стал их агентом», – заявил второй.

На самом сайте СБУ отмечают, что так как «российские диггеры» не совершили преступления и активно сотрудничали с правоохранительными органами, «исходя из европейских ценностей и верховенства права» было принято решение о принудительном возврате диггеров на территорию РФ. Кроме этого им также запретили въезд на Украину на пять лет.