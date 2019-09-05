05.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Россия, Сербия, Экономика
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В Сербии гадают, чем покорить Россию помимо ракии

Сербия пока что не может похвастаться значительным присутствием своих товаров на рынках России. Более того, в нынешнем году поставки в РФ сократились на 8,7% по сравнению с прошлым годом. Однако Россия, наоборот, стала поставлять в Сербию на 18% больше.

Об этом пишет издание «Сербский монитор», комментируя предстоящее подписания соглашения о зоне свободной торговли между Белградом и Евразийским экономическим союзом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году товарооборот Сербии со странами ЕАЭС составил 3,4 миллиарда долларов, причем большая часть предназначалась для России, около трех миллиардов. Экспорт составил 1,1 млрд долларов, большая часть – на российский рынок, около 1 млрд долларов. Эта цифра все еще ниже, чем сербский экспорт в Боснию и Герцеговину», – пишет издание.

Эксперт в области инвестиций Милан Ковачевич объясняет это средним качеством сербских продуктов.

«В Сербии у нас нет широкого ассортимента продукции на экспорт, и у нас нет мировых брендов. Скорее, наши продукты все среднего качества. Для того, чтобы экспортировать больше в Россию, нам нужна отличная логистика и транспорт, поэтому выйти на этот рынок непросто. Это особенно сложно для пищевой промышленности; вы должны инвестировать в качество, а затем вы должны снова инвестировать, чтобы быть принятыми розничными сетями. И никто на самом деле этого не делает, потому что сербские компании, которые экспортируют в Россию, небольшие», – сказал Ковачевич.

Сербия ожидает подписания соглашения с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), рынок которого насчитывает более 180 млн человек, доля беспошлинных товаров возрастет до 99,5%. Сыр, алкоголь и сигареты могут быть добавлены в список продуктов, поступающих беспошлинно. Не исключено также, что в рамках нового соглашения Сербия сможет экспортировать все виды ракии в неограниченном количестве.

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