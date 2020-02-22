«В войне виноват не майдан, а внутренние москали» – Дроздов

22.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Войну на Украине развязали не националисты, а «внутренние коллаборанты, пророссийские души которых, как дерьмо, размазаны по всей стране».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам путинские пропагандисты суют идею: «майдан привёл к войне, если бы вы не рыпались, всё было бы нормально, был бы Донбасс, был бы Крым, это вы, майданутые, принесли в украинский дом войну». Они нам это говорят открыто. А виноват каждый внутренний коллаборант, виноват каждый внутренний москаль, который живёт на Украине, который хочет и видит себя дополнением к Раше.

Кого я называю внутренним коллаборантом: это тот человек, который маркирует мою страну как пророссийскую. Вы, каждый человек, который разговаривает языком врага, читает книги врага, смотрит кино на языке врага, который исповедует идеологию врага, который зачисляет себя до всего культурного, художественного, исторического эпоса врага – вы принесли войну в этот дом», – заявил Дроздов.

«Не было б на Украине этих внутренних москалей, не сунулся бы сюда Путин. Потому что Путин никогда не ходит за самодостаточными людьми. Дядя Путин приходит по пророссийские души, и эти пророссийские души, как дерьмом, размазаны по целой стране, вот они и являются заказчиками этой войны», – добавил телеведущий.