28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Коррупция, Криминал, Местная власть, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

В вотчине Порошенко депутата задержали за вымогательство

В Винницкой области правоохранители задержали за вымогательство денег трех человек, среди которых – депутат Винницкого областного совета, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что подозреваемые требовали у предпринимателя 4 тыс. долларов США. Их задержали во время передачи пострадавшим очередной суммы – злоумышленникам грозит до 7 лет заключения по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть