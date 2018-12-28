В вотчине Порошенко депутата задержали за вымогательство

28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Винницкой области правоохранители задержали за вымогательство денег трех человек, среди которых – депутат Винницкого областного совета, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что подозреваемые требовали у предпринимателя 4 тыс. долларов США. Их задержали во время передачи пострадавшим очередной суммы – злоумышленникам грозит до 7 лет заключения по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).