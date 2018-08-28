28.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Общество, Происшествия, Украина

В ВСУ – очередной повешенный



В Николаеве найден мертвым военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНН.

Контрактника обнаружили 27 августа в одном из домовладений Центрального района Николаева. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате повешения. Ведутся следственные действия.

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