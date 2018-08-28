28.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
В ВСУ – очередной повешенный
В Николаеве найден мертвым военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНН.
Контрактника обнаружили 27 августа в одном из домовладений Центрального района Николаева. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате повешения. Ведутся следственные действия.
Метки: ВСУ, контрактник, небоевые потери, Николаев, повешение
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18:33 28 августаПорошенко предложили отлучить от церкви
18:25 28 августаБабицкий: Маккейн был абсолютно непрошибаемым человеком
18:13 28 августаВ Киеве занервничали: Россия взяла под контроль всё Чёрное море
18:07 28 августаИдея гражданского аэропорта под Севастополем оказалась не окончательно похороненной
18:06 28 августаВСУшники окончательно стерли с лица земли поселок Желобок в ЛНР
17:52 28 августаВ Киеве списывают разруху в стране и разочарование в итогах Майдана на «козни Путина»
17:28 28 августаВ «Народном фронте» пойдут на союз с Тимошенко ради сохранения власти
17:20 28 августаПерепутал премии? Лех Валенса выдвинул «голодающего» Сенцова на Нобелевку, а надо – в книгу Гиннеса
17:00 28 августа«Темка не выстрелила»: В ДНР объяснили причины побега экс-министра культуры на Украину
16:04 28 августаКакая зрада: Между Киевом и российским Смоленском будет ходить регулярный автобус
15:33 28 августаВ ВСУ – очередной повешенный
15:05 28 августаСША пытаются остановить успешное развитие России
14:48 28 августаУ Порошенко объявили о поиске инвесторов для превращения Крыма в остров
14:35 28 августаВ Киеве мечтают остаться в плюсе после запуска «Северного потока-2»
14:24 28 августа«Это все блеф Кремля. В Крыму все ужасно» – Яхно
13:54 28 августаПогребинский становится советником Порошенко
13:34 28 августа«В США произошла драма для Украины»
13:24 28 августаПутин превращает Евросоюз в большую Германию – Пономарев
13:11 28 августаРоссия приводит в движение всю свою военную мощь
12:47 28 августаИтальянские журналисты вскрыли подноготную «плана противодействия российской агрессии»
12:27 28 августаВСУ обстреляли гражданский грузовик в ДНР
12:18 28 августаПоляки взбунтовались против сноса памятника красноармейцам
12:14 28 августаЗа донецкую прописку в украинском СИЗО женщину месяц избивали и насиловали вдесятером
11:59 28 августаМастикашеву официально включили в списки на обмен пленными
11:42 28 августаПольша продолжает издеваться над памятью о советских солдатах
11:35 28 августаПутин в компании силовиков сплавился по Енисею
11:23 28 августаУкраинский «москитный флот» оказался не в состоянии пережить слабенький шторм
10:58 28 августаУкраинский олигарх отравил жизнь крымчанам
10:27 28 августаУкраина угрожает РФ «жесткими мерами сил спецопераций»
10:03 28 августаНад Киевом кружат российские самолеты
9:39 28 августаОгрызко мечтает присосаться к российским деньгам
9:19 28 августаПорошенко распустил свои грязные ручонки
9:00 28 августаУкраина может лишиться выхода в Чёрное море
8:44 28 августаВ Киеве истерика: Россия лишает Украину военного бюджета
8:21 28 августа«С Украины линия фронта передвинется на территорию Крыма», – Царев
7:55 28 августаАмериканцы помогли выкурить либеральную шайку из России
23:47 27 августаПоступили печальные новости для украинской гривны
23:19 27 августаВ Киеве признали, что российская экономика оказалась не по зубам американским санкциям
22:41 27 августаВ ДНР запускают промышленного гиганта, влияющего на мировые цены
22:05 27 августаЕсли сорвётся «Минск», Украине грозит «Сирия» или «Афганистан»
21:57 27 августаХватит вбрасывать всякую чушь! – ДНР опровергла «соцопрос» Медведчука
21:34 27 августаУ Порошенко признались, что президент отказался от Юго-Востока
20:39 27 августаКиевский политолог: Маккейн был не таким уж «другом» Украины, как это расписывает Порошенко
20:25 27 августаУкраина, наконец, обрела достойное место в мире: Cтукач планетарного масштаба
20:11 27 августаИндия и Россия в сделках по поставкам военной техники могут перейти на расчеты в рублях
20:01 27 августаОлег Царев: У большинства объектов Евпатории украинские собственники с антирусской позицией
19:47 27 августаПроцедура получения гражданства РФ станет на год короче для тех, кто родился в РСФСР
19:40 27 августаАхметов предпочел американский кнут российскому прянику
19:33 27 августаЗаблокированный в Facebook Анатолий Шарий: «Вот таким тупым образом они начинают бороться»
19:14 27 августаНа украинском ТВ предложили поступить с Маккейном «профессиональнее», чем с Бандерой
18:44 27 августаЕдут и едут! На заработках в Польше оказалось уже больше 1 миллиона украинцев
18:24 27 августаДураков служить в ВСУ становится меньше с каждым днём
18:14 27 августаВ Якутии создают центр палеогенетики, где попытаются клонировать мамонтов
17:59 27 августаЭксперт: Украинцы не могут обеспечивать себе нормальный уровень жизни
17:43 27 августаПрощай, промышленность! Ассоциация с ЕС вышла украинскому машиностроению боком
18:07 28 августаИдея гражданского аэропорта под Севастополем оказалась не окончательно похороненной
14:48 28 августаУ Порошенко объявили о поиске инвесторов для превращения Крыма в остров
14:24 28 августа«Это все блеф Кремля. В Крыму все ужасно» – Яхно
12:47 28 августаИтальянские журналисты вскрыли подноготную «плана противодействия российской агрессии»
10:58 28 августаУкраинский олигарх отравил жизнь крымчанам
20:01 27 августаОлег Царев: У большинства объектов Евпатории украинские собственники с антирусской позицией
14:41 27 августаВ прифронтовом Мариуполе назревает бунт
13:21 27 августаКрымско-татарская писательница, поддержавшая Русскую весну, запустила видеопроект
13:16 27 августаРоссийский рокер попытался вправить мозги Макаревичу
12:02 27 августаЖириновский: Вся южная Украина по формату Крыма возвращается к России
11:33 27 августаСевастополь переполошило известие о пожаре на военном аэродроме
11:28 27 августаГолодовка Сенцова оказалась лживым спектаклем
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17:00 28 августа«Темка не выстрелила»: В ДНР объяснили причины побега экс-министра культуры на Украину
13:54 28 августаПогребинский становится советником Порошенко
12:27 28 августаВСУ обстреляли гражданский грузовик в ДНР
12:14 28 августаЗа донецкую прописку в украинском СИЗО женщину месяц избивали и насиловали вдесятером
11:59 28 августаМастикашеву официально включили в списки на обмен пленными
9:39 28 августаОгрызко мечтает присосаться к российским деньгам
22:41 27 августаВ ДНР запускают промышленного гиганта, влияющего на мировые цены
22:05 27 августаЕсли сорвётся «Минск», Украине грозит «Сирия» или «Афганистан»
21:57 27 августаХватит вбрасывать всякую чушь! – ДНР опровергла «соцопрос» Медведчука
20:01 27 августаОлег Царев: У большинства объектов Евпатории украинские собственники с антирусской позицией
19:40 27 августаАхметов предпочел американский кнут российскому прянику
18:24 27 августаДураков служить в ВСУ становится меньше с каждым днём
17:27 27 августаУкраинский националист вознамерился добиться мира, разгромив «Московию»
16:58 27 августаПомощь Донбассу со стороны ЕС оказалась показухой: «Никто не даёт деньги. Никто ничего не восстанавливает»
15:31 27 августаНе дождался пенсии: В Мариуполе под «Ощадбанком» скончался мужчина
14:41 27 августаВ прифронтовом Мариуполе назревает бунт
13:35 27 августаМатери погибших боевиков АТО так ничего и не поняли
13:16 27 августаРоссийский рокер попытался вправить мозги Макаревичу
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18:58 26 августаЖебривский поделился мечтами о победном параде в Донбассе
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18:10 26 августаЛуганские саперы сорвали теракт украинских спецслужб
17:48 26 августаУкраинские боевики целенаправленно открывают огонь по инфраструктуре ДНР
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15:37 25 августаСоветник Порошенко мечтает об украинском Дальнем Востоке
21:12 24 августаЖест доброй воли: ДНР в одностороннем порядке передала Украине более 100 военнопленных
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18:27 24 августаВласти Сербии арестовали лидера четников, воевавших за Донбасс
16:08 24 августаБоец НМ ДНР «Хохол»: «Я давал присягу защищать народ Украины, и я ей не изменил»
14:14 24 августаКиев в очередной раз атаковал Донецк фотошопом
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11:00 24 августаВСУ открыли огонь по всей линии фронта
10:25 24 августаВСУ заблокировали трассу Горловка – Артемовск
8:58 24 августаУкраинские СМИ объявили о потере Авдеевки
21:14 23 августаЖители «освобожденных» Лисичанска и Северодонецка мечтают поскорее уехать
20:53 23 августаНе меньше 4 раненых и 3 погибших: ВСУшники жестоко поплатились за попытку прорыва на территорию ЛНР
20:42 23 августаИз-за пьянства и разгильдяйства ВСУ за 10 дней потеряли больше 50 человек
20:21 23 августаГорняки Донбасса промаршировали по столице ДНР
19:20 23 августаКиевский военный эксперт: «Мы построили украинскую бумажную армию… и никогда не освободим Донбасс»
19:12 23 августа«Благодаря вам наше государство существует»: Глава ДНР вручил награды лучшим шахтёрам Республики
19:05 23 августаУкраинский политолог признал, что невозможно санкциями заставить Россию сдать Донбасс
17:45 23 августаАнгелы ополчения Донбасса: «Гюльчатай» и «Лиса» пятый год спасают жизни солдат
16:53 23 августаУ Порошенко озвучили идеальный план наступления в Донбассе
16:43 23 августаВыставка достижений ДНР открылась в Донецке: Республика выходит на довоенный уровень
16:16 23 августаПорошенко озвучил то, после чего пускают пулю в лоб
15:56 23 августаАндрей Бабицкий: Порошенко поспешил хоронить Новороссию
14:12 23 августаКиев показал фигу переселенцам из Донбасса
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18:33 28 августаПорошенко предложили отлучить от церкви
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18:13 28 августаВ Киеве занервничали: Россия взяла под контроль всё Чёрное море
18:06 28 августаВСУшники окончательно стерли с лица земли поселок Желобок в ЛНР
17:52 28 августаВ Киеве списывают разруху в стране и разочарование в итогах Майдана на «козни Путина»
17:28 28 августаВ «Народном фронте» пойдут на союз с Тимошенко ради сохранения власти
17:20 28 августаПерепутал премии? Лех Валенса выдвинул «голодающего» Сенцова на Нобелевку, а надо – в книгу Гиннеса
17:00 28 августа«Темка не выстрелила»: В ДНР объяснили причины побега экс-министра культуры на Украину
16:04 28 августаКакая зрада: Между Киевом и российским Смоленском будет ходить регулярный автобус
15:33 28 августаВ ВСУ – очередной повешенный
15:05 28 августаСША пытаются остановить успешное развитие России
14:48 28 августаУ Порошенко объявили о поиске инвесторов для превращения Крыма в остров
14:35 28 августаВ Киеве мечтают остаться в плюсе после запуска «Северного потока-2»
14:24 28 августа«Это все блеф Кремля. В Крыму все ужасно» – Яхно
13:54 28 августаПогребинский становится советником Порошенко
13:34 28 августа«В США произошла драма для Украины»
13:24 28 августаПутин превращает Евросоюз в большую Германию – Пономарев
12:47 28 августаИтальянские журналисты вскрыли подноготную «плана противодействия российской агрессии»
12:27 28 августаВСУ обстреляли гражданский грузовик в ДНР
12:14 28 августаЗа донецкую прописку в украинском СИЗО женщину месяц избивали и насиловали вдесятером
11:59 28 августаМастикашеву официально включили в списки на обмен пленными
11:23 28 августаУкраинский «москитный флот» оказался не в состоянии пережить слабенький шторм
10:27 28 августаУкраина угрожает РФ «жесткими мерами сил спецопераций»
10:03 28 августаНад Киевом кружат российские самолеты
9:39 28 августаОгрызко мечтает присосаться к российским деньгам
9:19 28 августаПорошенко распустил свои грязные ручонки
9:00 28 августаУкраина может лишиться выхода в Чёрное море
8:44 28 августаВ Киеве истерика: Россия лишает Украину военного бюджета
8:21 28 августа«С Украины линия фронта передвинется на территорию Крыма», – Царев
23:47 27 августаПоступили печальные новости для украинской гривны
23:19 27 августаВ Киеве признали, что российская экономика оказалась не по зубам американским санкциям
22:05 27 августаЕсли сорвётся «Минск», Украине грозит «Сирия» или «Афганистан»
21:57 27 августаХватит вбрасывать всякую чушь! – ДНР опровергла «соцопрос» Медведчука
21:34 27 августаУ Порошенко признались, что президент отказался от Юго-Востока
20:39 27 августаКиевский политолог: Маккейн был не таким уж «другом» Украины, как это расписывает Порошенко
20:25 27 августаУкраина, наконец, обрела достойное место в мире: Cтукач планетарного масштаба
20:11 27 августаИндия и Россия в сделках по поставкам военной техники могут перейти на расчеты в рублях
20:01 27 августаОлег Царев: У большинства объектов Евпатории украинские собственники с антирусской позицией
19:47 27 августаПроцедура получения гражданства РФ станет на год короче для тех, кто родился в РСФСР
19:40 27 августаАхметов предпочел американский кнут российскому прянику
19:33 27 августаЗаблокированный в Facebook Анатолий Шарий: «Вот таким тупым образом они начинают бороться»
19:14 27 августаНа украинском ТВ предложили поступить с Маккейном «профессиональнее», чем с Бандерой
18:44 27 августаЕдут и едут! На заработках в Польше оказалось уже больше 1 миллиона украинцев
18:24 27 августаДураков служить в ВСУ становится меньше с каждым днём
18:14 27 августаВ Якутии создают центр палеогенетики, где попытаются клонировать мамонтов
17:59 27 августаЭксперт: Украинцы не могут обеспечивать себе нормальный уровень жизни
17:43 27 августаПрощай, промышленность! Ассоциация с ЕС вышла украинскому машиностроению боком
17:27 27 августаУкраинский националист вознамерился добиться мира, разгромив «Московию»
17:16 27 августаДаже Тягнибок констатировал провал киевской дипломатии: Украина больше никому не интересна
17:08 27 августаКиевские холуи считают делом чести увековечить имя Маккейна на Украине
16:58 27 августаПомощь Донбассу со стороны ЕС оказалась показухой: «Никто не даёт деньги. Никто ничего не восстанавливает»
16:30 27 августаТурчинов сообщил, что в костер войны подбросят еще 200 миллиардов
15:50 27 августаЭксперт: Украина входит в полосу бунтов, а преступление стало новой нормой
15:39 27 августаЛатиноамериканские наркобароны нечаянно пропиарили «Единую Россию»
15:31 27 августаНе дождался пенсии: В Мариуполе под «Ощадбанком» скончался мужчина
18:25 28 августаБабицкий: Маккейн был абсолютно непрошибаемым человеком
18:13 28 августаВ Киеве занервничали: Россия взяла под контроль всё Чёрное море
18:07 28 августаИдея гражданского аэропорта под Севастополем оказалась не окончательно похороненной
17:52 28 августаВ Киеве списывают разруху в стране и разочарование в итогах Майдана на «козни Путина»
17:20 28 августаПерепутал премии? Лех Валенса выдвинул «голодающего» Сенцова на Нобелевку, а надо – в книгу Гиннеса
16:04 28 августаКакая зрада: Между Киевом и российским Смоленском будет ходить регулярный автобус
15:05 28 августаСША пытаются остановить успешное развитие России
13:24 28 августаПутин превращает Евросоюз в большую Германию – Пономарев
13:11 28 августаРоссия приводит в движение всю свою военную мощь
12:18 28 августаПоляки взбунтовались против сноса памятника красноармейцам
11:42 28 августаПольша продолжает издеваться над памятью о советских солдатах
11:35 28 августаПутин в компании силовиков сплавился по Енисею
10:27 28 августаУкраина угрожает РФ «жесткими мерами сил спецопераций»
9:39 28 августаОгрызко мечтает присосаться к российским деньгам
9:00 28 августаУкраина может лишиться выхода в Чёрное море
8:44 28 августаВ Киеве истерика: Россия лишает Украину военного бюджета
8:21 28 августа«С Украины линия фронта передвинется на территорию Крыма», – Царев
7:55 28 августаАмериканцы помогли выкурить либеральную шайку из России
23:19 27 августаВ Киеве признали, что российская экономика оказалась не по зубам американским санкциям
20:25 27 августаУкраина, наконец, обрела достойное место в мире: Cтукач планетарного масштаба
20:11 27 августаИндия и Россия в сделках по поставкам военной техники могут перейти на расчеты в рублях
19:47 27 августаПроцедура получения гражданства РФ станет на год короче для тех, кто родился в РСФСР
19:40 27 августаАхметов предпочел американский кнут российскому прянику
18:14 27 августаВ Якутии создают центр палеогенетики, где попытаются клонировать мамонтов
15:39 27 августаЛатиноамериканские наркобароны нечаянно пропиарили «Единую Россию»
14:41 27 августаВ прифронтовом Мариуполе назревает бунт
13:21 27 августаКрымско-татарская писательница, поддержавшая Русскую весну, запустила видеопроект
13:16 27 августаРоссийский рокер попытался вправить мозги Макаревичу
12:22 27 августаУкраине удалось подгадить российской военной авиации
12:19 27 августаАд: Опубликованы фото украинского поезда, ходящего в Москву
12:02 27 августаЖириновский: Вся южная Украина по формату Крыма возвращается к России
11:33 27 августаСевастополь переполошило известие о пожаре на военном аэродроме
11:28 27 августаГолодовка Сенцова оказалась лживым спектаклем
10:33 27 августаКак запел Карасёв на украинском ТВ
10:25 27 августаВ Москве обозвали «хохлом» известного пророссийского журналиста
9:53 27 августаPink Floyd признали Крым российским
9:38 27 августаУчителя Севастополя потеряли пятую часть своих зарплат
8:31 27 августаРоджер Уотерс: Мы не будем воевать с русскими – они освободили нас от фашистов
16:11 26 августаЗахват «Норда» аукнулся украинским портам потерей едва ли не половины грузооборота
15:39 26 августаСтанем первыми победителями России – советник Порошенко
9:19 26 августаЛукашенко помогает украинским националистам
15:37 25 августаСоветник Порошенко мечтает об украинском Дальнем Востоке
0:48 25 августаАнатолий Вассерман: Одесса – главный порт России. Украинство – это сепаратизм
22:53 24 августаРоссийский военный эксперт: Думаю, это последний парад в Киеве
19:24 24 августаРоссийские военные представили бронетехнику нового поколения
18:58 24 августаАмериканский журнал: Россия превзошла США по мощи ракетных систем, в общевойсковом бою и кибервойнах
15:49 24 августаДень независимости от здравого смысла. 27 лет расточения и уничтожения Украины
15:35 24 августаУкраинский вице-адмирал признал, что флот в Крыму Украине нужен только для того, чтобы шантажировать Россию
15:11 24 августаПорошенко пожаловался Болтону на ФИФА и Меркель и облизал Трампа
14:54 24 августаСибирь первой в России возвращает пятилетки
14:19 24 августаСК РФ возбудил громкое уголовное дело
13:13 24 августаТриумф русской культуры в Эдинбурге
12:58 24 августаПорошенко хулил Церковь в присутствии молчавшего Киевского митрополита
12:42 24 августаНа Украине призывают набивать украинские СИЗО российскими гражданами
12:31 24 августаПорошенко с ходу уличили во лжи на параде
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