Вассерман: Россия разобьёт ВСУ за четыре дня

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Новости Украины

Операция по «принуждению Украины к миру» будет осуществлена ещё более стремительно, чем это произошло в Грузии в 2008 году.

Такой прогноз в эфире «Радио Аврора» озвучил депутат Госдумы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какое будущее в ситуации между Россией и Украиной сейчас?» – спросил ведущий.

«Между Россией и Украиной не может быть ничего, поскольку Украина – часть России…Сейчас Украина используется как «Анти-Россия», поэтому там возможны любые чудеса и потрясения с единственной целью – укрепить положение Украины как «Анти-России», и, к сожалению, ещё много будет для этого сделано», – сказал Вассерман.

По его словам, события на Украине, прежде всего, зависят от внутриполитической обстановки в США.

«Уже сейчас понятно, что на предстоящих 8 ноября парламентских выборах Демократическая партия, контролирующая в данный момент и исполнительную власть, и обе палаты законодательной власти на федеральном уровне, контроль за законодательной властью утратит, совершенно несомненно – в Сенате, а, скорее, – в палате представителей. И единственный способ это предотвратить – устроить непосредственно перед выборами военную провокацию. Точно так же Республиканская партия в 2008 году устроила провокацию нападения Грузии на Южную Осетию, в надежде поддержать Маккейна на президентских выборах. Правда, не получилось, похоже, они не ожидали, что Грузия «кончится» всего за пять дней», – напомнил депутат.

Он выразил уверенность, что «принуждение к миру» Украины пройдёт ещё стремительнее.

«Война против Украины, скорее всего, будет четырёхдневной – не потому, что так много времени уйдёт на принуждение к миру ВСУ, как сказано в Уставе ООН, а потому, что по примеру многих спортсменов армия РФ оставит себе запас на установление будущих рекордов», – заявил Вассерман.