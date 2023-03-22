Видный американский ястреб усомнился в победе Украины, обвинив США в затягивании конфликта

Анатолий Лапин.  
22.03.2023 10:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США на Украине защищают свои интересы, поэтому помощь, которую они оказывают киевскому режиму – это не акт милосердия.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США на Украине защищают свои интересы, поэтому помощь, которую они оказывают киевскому режиму –...

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При этом Болтон обвинил администрацию в том, что она затягивает конфликт и усомнился в победе Украины.

«В этой войне мы воюем за интересы Америки и интересы Украины. Мы делаем это не как акт милосердия или достижения какой-то абстрактной философской цели. Тут есть конкретные интересы, которые заставляют Америку действовать с целью собственной самозащиты. Что мы фактически и делаем через наших друзей в Украине», – сказал политик.

«Думаю, сейчас очень сложно увидеть, каким образом Украина может выиграть. Я боюсь, что целью Белого дома и НАТО является то, чтобы ситуация зашла в тупой угол, когда фактически в войне нет победителей и побежденных. Это, очевидно, очень губительно для Украины, но губительно и для США, поскольку это говорит нашим противникам – России, Китаю или кому-то другому, что мы не имели решительности победить эту агрессию», – заявил Болтон.

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