Видный американский ястреб усомнился в победе Украины, обвинив США в затягивании конфликта

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США на Украине защищают свои интересы, поэтому помощь, которую они оказывают киевскому режиму – это не акт милосердия.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Болтон обвинил администрацию в том, что она затягивает конфликт и усомнился в победе Украины.

«В этой войне мы воюем за интересы Америки и интересы Украины. Мы делаем это не как акт милосердия или достижения какой-то абстрактной философской цели. Тут есть конкретные интересы, которые заставляют Америку действовать с целью собственной самозащиты. Что мы фактически и делаем через наших друзей в Украине», – сказал политик.

«Думаю, сейчас очень сложно увидеть, каким образом Украина может выиграть. Я боюсь, что целью Белого дома и НАТО является то, чтобы ситуация зашла в тупой угол, когда фактически в войне нет победителей и побежденных. Это, очевидно, очень губительно для Украины, но губительно и для США, поскольку это говорит нашим противникам – России, Китаю или кому-то другому, что мы не имели решительности победить эту агрессию», – заявил Болтон.