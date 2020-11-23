Влиятельные деловые круги Германии призвали к единому рынку с ЕАЭС

23.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Брюсселю необходимо переходить к прямым переговорам с Евразийским экономическим союзом и создавать зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава влиятельного Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес, которого цитирует «Независимая газета».

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Он считает, что Европа оказалась между двух огней. С одной стороны, 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона создали зону свободной торговли (RCEP), вне рамок которой остались европейцы. С другой стороны, Европа остается под давлением доминирующих в двусторонних отношениях Соединенных Штатов.

Поэтому, предполагает экономист, для выживания европейской, и прежде всего немецкой, экономики необходимо найти партнера, которым, по его мнению, становится Евразийский экономический союз ( ЕАЭС).

Как заявил Хермес, «только мощное совместное экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока позволит немецкой, а, следовательно, и европейской промышленности объединить технологическое ноу-хау и рыночный потенциал Западной и Восточной Европы плюс Центральной Азии и, таким образом, стать лидером цифровых и зеленых технологий будущего».

«Союз ЕС и ЕАЭС особенно необходим, с точки зрения Хермеса, из-за обострения торговых отношений США и КНР. Поэтому деловые круги Германии призвали Евросоюз (в совете которого сейчас председательствует ФРГ) перейти к прямому диалогу с ЕАЭС. Хермес подчеркнул, что в интересах европейской промышленности необходимо наконец создать соответствующие институты для начала переговоров о едином рынке ЕС и ЕАЭС.