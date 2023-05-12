Водитель грузовика пытался врезаться в группу военных. Почему его не расстреляли на месте

Елена Острякова.  
12.05.2023 16:11
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Происшествия, Терроризм


Водитель грузовика в Белоруссии пытался атаковать группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы. В машине находилась взрывчатка.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Водитель грузовика в Белоруссии пытался атаковать группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной...

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«На участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков Государственной границы. Никто из военнослужащих не пострадал», – говорится в сообщении.

51-летний водитель пытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов. В его действиях усматриваются признаки экстремизма. Белорусские тг-каналы публикуют фото грузовика, на капоте которого – небольшая наклейка с белорусской националистической символикой.

«Правильно сделали, что не расстреляли на месте. Успеется. Сначала даст показания.  Иностранные спецслужбы и экстремистские группировки будут подстрекать наиболее экзальтированных адептов секты «невероятных» посредством различных информационных ресурсов и чатов к совершению «героического поступка», при этом не вступая в личный контакт с исполнителем», – прокомментировал инцидент белорусский политолог Александр Шпаковский.

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