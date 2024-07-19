Военкор: «Звериная жестокость ВСУ никуда не делась – им запретили её публиковать»

Если русским 30 лет говорили об одном народе с украинцами, то украинцев по большей части все эти десятилетия воспитывали в ненависти к «москалям».

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он прокомментировал появившийся недавно на канале запрещённого в РФ «Азова» видеоролик, где нацистские штурмовики добивают в окопе безоружного российского солдата несколькими выстрелами в голову.

«Мы отвыкли от таких кадров, но это из серии – никогда такого не было, и вот опять. Застрелили безоружного российского бойца. На начальном этапе СВО такие ролики вбрасывались в сеть регулярно. И с украинской стороны они позиционировались, как какая-то особая доблесть. Я ещё тогда задавался вопросами: зачем они это снимают, они приезжают домой в увольнение и маме показывают – мама, смотри, я зарезал в глаз москаля? Или девушке своей хвастаться. Потом этих трупоедов немного подприжали, видимо, разные западные организации. Оказывается, на Западе такое не очень поощряют», – напомнил Коц.

Однако он подчеркнул, что «звериная жестокость» укронацистов никуда не исчезла, просто её меньше стали выкладывать в интернете.

«Меня в этой связи часто спрашивают – а что, с одной стороны вот таки все жестокие и звериные, а с другой белые и пушистые? Почему они такие, а мы не такие? Один же народ. Вот, собственно, именно поэтому. Нам 30 лет подряд говорили, что мы один народ, и мы не воспринимали украинцев все эти 30 лет как что-то враждебное. В худшем случае были анекдоты про хохлов, и то не злобные, не с какой-то ненавистью. А их 30 лет, а то и больше, воспитывали именно в ненависти к нам, на протяжении десятилетий расчеловечивали москаля, чтобы его, наверное, было проще сегодня убивать без сомнений и нравственных терзаний. Вот и вся разница. У нас в начале СВО не было взращённой к ним ненависти, а у них была», – заключил военкор.