Военно-политический союз не нужен ни России, ни Китаю – Кедми

Текущие отношения, в которых находятся Россия и Китай, лучше любого военно-политического союза.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть военно-политический союз хотя бы с одним государством, она ищет военно-политические союзы? Она их не хочет. И Китай их не хочет. Потому что когда вы заключаете союз с другим государством, вы берёте на себя обязательство действовать военным путём в интересах того, государства, это не обязательно ваши интересы.

Поэтому те близкие отношения, которые между Китаем и Россией, лучше любого союза – интересы предписывают совместные действия. И как правильно их пояснил Си Цзиньпин, Россия и Китай стоят спина к спине, отбиваясь от врагов, которые их атакуют. Для этого не нужен союз. У Китая нет союза ни с одним государством. Зачем? И России не нужен союз против НАТО, она сама справится. И против США ей не нужен союз», – сказал Кедми.