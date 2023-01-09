Военно-политический союз не нужен ни России, ни Китаю – Кедми

Владимир Гладков.  
09.01.2023 08:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия


Текущие отношения, в которых находятся Россия и Китай, лучше любого военно-политического союза.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Текущие отношения, в которых находятся Россия и Китай, лучше любого военно-политического союза. Об этом...

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«У России есть военно-политический союз хотя бы с одним государством, она ищет военно-политические союзы? Она их не хочет. И Китай их не хочет. Потому что когда вы заключаете союз с другим государством, вы берёте на себя обязательство действовать военным путём в интересах того, государства, это не обязательно ваши интересы.

Поэтому те близкие отношения, которые между Китаем и Россией, лучше любого союза – интересы предписывают совместные действия. И как правильно их пояснил Си Цзиньпин, Россия и Китай стоят спина к спине, отбиваясь от врагов, которые их атакуют. Для этого не нужен союз. У Китая нет союза ни с одним государством. Зачем? И России не нужен союз против НАТО, она сама справится. И против США ей не нужен союз», – сказал Кедми.

Однако, отметил он, подобного нельзя сказать о США.

«Это американцы всё время хотят, чтобы у них были союзники, чтобы показать всем – вот, какой поддержкой мы пользуемся. Это всё бутафория. В случае конфликта с Россией кто будет воевать? Португалия? Черногория, Дания? Кроме того, чтобы привязать к себе страны и подчинить их к своему диктату в других областях. Россия этого не ищет, Китай тоже этого не ищет», – объяснил эксперт.

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