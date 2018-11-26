Военное положение на Украине обострит ситуацию в Донбассе – Лавров

26.11.2018, Москва, Галина Шершнева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил возможности обострения ситуации на Донбассе после введения военного положения на Украине.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Вчера были тревожные сообщения, потом представители республик их не подтвердили. Но конечно, нужно внимательно следить за тем, что происходит, если объявляется военное положение на Украине. Зная их повадки, там и без военного положения происходит грубейшее нарушение международного гуманитарного права: обстрелы населенных пунктов, социальных объектов, гибель гражданского населения. После введения военного положения эти радикал-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны», – сказал Лавров.

Он призвал страны Запада повлиять на официальный Киев.

«Поэтому жестко призываем западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается на военной истерии заработать дополнительные очки в связи с предстоящими выборами», – сказал Лавров.