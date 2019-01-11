Военное положение отменили, а россиян по прежнему не пускают на Украину

11.01.2019

Более 800 граждан России не пустили на Украину после окончания действия военного положения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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«После прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры по проверке въезда иностранных граждан в Украину. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске», — говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Пограничники уверяют, что при пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, они постоянно отделяют группы риска и проводят дополнительные меры с целью недопущения на Украину лиц, которые могут быть причастны к провокационным действиям.