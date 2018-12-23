Военные разгромили пансионат, куда вселились под предлогом «агрессии России»

23.12.2018, Херсон, Михаил Рябов

На границе с Крымом, в городе Геническ Херсонской области украинские военные разгромили пансионат, куда заселились под предлогом объявленного Петром Порошенко «военного положения».

Об этом говорится в жалобе руководителя базы отдыха, направленной на имя военного прокурора Южного региона Украины. Документ опубликовал в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, Хххххххххххххх Х.Х. являюсь директором базы отдыха, которая расположена на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.

С ноября на мою базу пришли военнослужащие, как они представились, 57 бригады и сказали, что они будут жить на базе, в связи с военным положением. Якобы распоряжение они получили от командования, а то согласовало с главой района Воробьевым Александром Степановичем.

База была закрыта на несезон, отопление отсутствует, водопровод и канализация перекрыты, белье отсутствует, поставок питания нет. Но военнослужащие сказали, что им это не помешает.

Я понимал важность военного положения, открыл шесть номеров, из расчета по три военнослужащих на номер, и отдельно для командира. Подключил воду и канализацию, электричество, электробойлеры для горячей воды, выдал белье из запасов. Отопления на базе не предусмотрено. Питание они должны быть получать свое.

Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung, с экранами 50 дюймов, стоимость более 12 000 гривен каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Были разбиты витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя.

На мои вопросы о том, что случилось, военнослужащие никакого ответа не дали, говорили, что не в курсе. На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна.

Заявление в Геническую полицию я подал после выходных 3 декабря. Но уголовное дело до конца прошедшей недели так и не была открыто. Полицейские были на базе и имели беседу с военными, но никаких мер так и не было принято.

Поэтому я ре шил, по совету адвоката, подать жалобу в Прокуратуру южного региона.

С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и дополнений нет.

Руководитель пансионата», – цитирует Журавко документ.

Он также приводит ответ военного прокурора Южного округа, который спустил поступившую жалобу «вниз» – на уровень прокурора Херсонского гарнизона.

«Военному прокурору Херсонского

гарнизона подполковнику юстиции

Грому Ю.В.

Высылаем Вам на рассмотрение жалобу директора базы отдыха Генического района Херсонской области на противоправные действия военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады (в / ч А1736).

Ответ лицу, подавшему жалобу, предоставить в установленный законом 30-дневный срок, с момента представления в Военную прокуратуру Южного региона (13.12.2018 г.). О решении по жалобе проинформировать военного прокурора Южного региона Украины за пять дней до истечения 30-дневного срока.

Срочно установить причины задержки органами полиции Херсонской области внесения сведений относительно изложенных в заявлении в полицию Ххххххххх Х.Х. правонарушений в Единый реестр досудебных расследований и принять процессуальное решение о причастных лицах. Доложить по завершению немедленно», – пишет военный прокурор Южного округа Украины полковник юстиции Цибенко.