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Военные разгромили пансионат, куда вселились под предлогом «агрессии России»
На границе с Крымом, в городе Геническ Херсонской области украинские военные разгромили пансионат, куда заселились под предлогом объявленного Петром Порошенко «военного положения».
Об этом говорится в жалобе руководителя базы отдыха, направленной на имя военного прокурора Южного региона Украины. Документ опубликовал в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я, Хххххххххххххх Х.Х. являюсь директором базы отдыха, которая расположена на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.
С ноября на мою базу пришли военнослужащие, как они представились, 57 бригады и сказали, что они будут жить на базе, в связи с военным положением. Якобы распоряжение они получили от командования, а то согласовало с главой района Воробьевым Александром Степановичем.
База была закрыта на несезон, отопление отсутствует, водопровод и канализация перекрыты, белье отсутствует, поставок питания нет. Но военнослужащие сказали, что им это не помешает.
Я понимал важность военного положения, открыл шесть номеров, из расчета по три военнослужащих на номер, и отдельно для командира. Подключил воду и канализацию, электричество, электробойлеры для горячей воды, выдал белье из запасов. Отопления на базе не предусмотрено. Питание они должны быть получать свое.
Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung, с экранами 50 дюймов, стоимость более 12 000 гривен каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Были разбиты витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя.
На мои вопросы о том, что случилось, военнослужащие никакого ответа не дали, говорили, что не в курсе. На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна.
Заявление в Геническую полицию я подал после выходных 3 декабря. Но уголовное дело до конца прошедшей недели так и не была открыто. Полицейские были на базе и имели беседу с военными, но никаких мер так и не было принято.
Поэтому я ре шил, по совету адвоката, подать жалобу в Прокуратуру южного региона.
С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и дополнений нет.
Руководитель пансионата», – цитирует Журавко документ.
Он также приводит ответ военного прокурора Южного округа, который спустил поступившую жалобу «вниз» – на уровень прокурора Херсонского гарнизона.
«Военному прокурору Херсонского
гарнизона подполковнику юстиции
Грому Ю.В.
Высылаем Вам на рассмотрение жалобу директора базы отдыха Генического района Херсонской области на противоправные действия военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады (в / ч А1736).
Ответ лицу, подавшему жалобу, предоставить в установленный законом 30-дневный срок, с момента представления в Военную прокуратуру Южного региона (13.12.2018 г.). О решении по жалобе проинформировать военного прокурора Южного региона Украины за пять дней до истечения 30-дневного срока.
Срочно установить причины задержки органами полиции Херсонской области внесения сведений относительно изложенных в заявлении в полицию Ххххххххх Х.Х. правонарушений в Единый реестр досудебных расследований и принять процессуальное решение о причастных лицах. Доложить по завершению немедленно», – пишет военный прокурор Южного округа Украины полковник юстиции Цибенко.
Метки: Алексей Журавко, Военное положение на Украине, Геническ, Херсон
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