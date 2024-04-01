Война дронов: в России хотят возродить общества «воинствующих техников»

Олег Кравцов.  
01.04.2024 09:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Сегодня в зоне боевых действий идет борьба между дронами и средствами подавления, а потому российская армия остро нуждается в новых разработках. Об этом заявил военный эксперт Юрий Лямин.

«Дроны постоянно развиваются, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые со своей стороны тоже дорабатываются, закрывая лазейки. Это быстроразвивающаяся сфера. И чем больше конкуренция, тем более эффективные средства можно вычленить из этих готовых разработок. Тогда они будут активно тестироваться, совершенствоваться и обновляться с учетом отзывов из зоны СВО непосредственно от тех, кто ими пользуется», – сказал Лямин «Известиям».

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Сегодня в зоне боевых действий идет борьба между дронами и средствами подавления, а потому...

А доцент кафедры РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев обратил на роль волонтеров в обеспечении армии.


«Это ведь не просто волонтеры, а назовем их волонтеры-техники. Мы говорим о действиях добровольных технических умельцев, которые как раз предлагают непосредственно свои новинки, ноу-хау. На мой взгляд, надо их формировать как общественную организацию, которая будет оказывать помощь армии», – считает полковник.

Он напомнил, что 1960-х годах даже вышла книга «Товарищество воинствующих техников». А во времена Советского Союза в стране существовали различного рода технические кружки.

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