Война дронов: в России хотят возродить общества «воинствующих техников»

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Сегодня в зоне боевых действий идет борьба между дронами и средствами подавления, а потому российская армия остро нуждается в новых разработках. Об этом заявил военный эксперт Юрий Лямин.

«Дроны постоянно развиваются, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые со своей стороны тоже дорабатываются, закрывая лазейки. Это быстроразвивающаяся сфера. И чем больше конкуренция, тем более эффективные средства можно вычленить из этих готовых разработок. Тогда они будут активно тестироваться, совершенствоваться и обновляться с учетом отзывов из зоны СВО непосредственно от тех, кто ими пользуется», – сказал Лямин «Известиям».

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А доцент кафедры РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев обратил на роль волонтеров в обеспечении армии.

«Это ведь не просто волонтеры, а назовем их волонтеры-техники. Мы говорим о действиях добровольных технических умельцев, которые как раз предлагают непосредственно свои новинки, ноу-хау. На мой взгляд, надо их формировать как общественную организацию, которая будет оказывать помощь армии», – считает полковник.

Он напомнил, что 1960-х годах даже вышла книга «Товарищество воинствующих техников». А во времена Советского Союза в стране существовали различного рода технические кружки.