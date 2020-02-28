Вписавшись за турков, Украина прекратит свое существование через месяц – Шурыгин

28.02.2020

Обострение в сирийской провинции Идлиб, где в результате боев вчера погибли несколько десятков турецких военных, связано с желанием Турции повысить ставки накануне переговоров по Сирии.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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По его словам, произошедшее сегодня вряд ли приведет к большой войне. Шурыгин подчеркнул, что Турция не решается на активные боевые действия в Сирии, опасаясь ее средств ПВО, а обстрелы, о которых сообщало турецкое военное ведомство, ведутся лишь по линии фронта.

«В Сирии я не вижу перспектив для большой войны с Турцией. Речь идет об очень конкретной ситуации, связанной с Идлибом, с подготовкой к переговорам по Идлибу и проведением окончательной границы. Соответственно, с попытками каждой из сторон к этим переговорам подойти в своей максимальной готовности с точки зрения позиций для переговоров. Соответственно, захватить побольше территорий.

Эти потери Турции, которые мы видим в последние недели, связаны с тем, что турки фактически влезли в гражданскую войну на стороне джихадистов, но при этом признать они это не могут. Их постоянно запрашивают о том, где находятся их подразделения, они упорно говорят, что там никого нет, но потом огребают по полной, вывозят трупы и кричат о том, что сирийцы нанесли по ним удар. Но при этом, по данным объективного контроля, там никаких турок находиться было не должно.

Поэтому я не очень верю в то, что Эрдоган решится на какую-то большую войну, я думаю, что будет идти постоянное психологическое давление. Опять же, рассказы турок о том, что они наносят авиационные и артиллерийские удары – это не более, чем болтовня, потому что авиация не поднималась ни разу и в воздушное пространство Сирии не влетала, делать этого наверняка не будет, опасаясь сирийских средств ПВО.

А стрельба турками ведется по линии фронта по тем объектам, которые они видят. Потому что в глубину сирийских порядков туркам разведывать просто нечем – их БПЛА не летают и данных разведки поэтому у них нет», – заявил Шурыгин.

Эксперт также прокомментировал заявления украинских праворадикалов, призывающих к поддержке Турции и обострению военного положения для России, чтобы затянуть ее в войну на два фронта и вернуть Донбасс и Крым.

«Влажные мечты украинских утырков вообще комментировать бессмысленно. Я могу сказать, что я бы считал хорошим подарком, если бы Украина решила сейчас помочь Турции обострив ситуацию на Донбассе. Тогда Украина как государство просто прекратила бы существование примерно в течении месяца», – считает Шурыгин.