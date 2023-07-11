ВС РФ приобретают вид советской армии 1942 года – Сладков

Российская армия проходит активный этап важнейших преобразований и подготовки резервов.

Об этом в своём блоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армия приобретает тот вид, в котором она находилась в 1942 году, уже познав и горечь поражений, и сладость побед, мы уже примерно можем сравнить с началом 42-го года, когда разгром фашистов под Москвой, этот период. Потом будут и Сталинград, и Курское сражение, и взятие Берлина. История повторяется.

Мы сами проходим активный этап преобразования и в вооружении, в поставках, в обеспечении. Как бы ни разворачивались события по времени, суть нам ясна: мы всё равно додавим, у нас сил больше, у нас ресурс выше. Кассетные бомбы, «Джавелины», различные коптеры, которые поставляют эти 52 страны и вооружают противника. Они подбрасывают по чуть-чуть.

Система Тейлора, придуманная на Западе, система выжимания пота – рабочему нужно давать ровно столько, чтобы он приносил прибыль. Так вот, ни больше, ни меньше украинцам дают, чтобы они приносили прибыль. Прибыль ВПК иностранному, прибыль от санкций – ничего себе, такого соперника устраняют, такого конкурента как РФ на внешнем рынке. Это всё деньги, там меряется всё на деньги», – сказал Сладков.