«Всем заправляют иностранцы» – в Раде признали нулевой суверенитет Украины

Вадим Москаленко.  
14.10.2024 23:09
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Верховная рада провалила голосование за законопроект, ограничивающий влияние иностранцев на украинские государственные институты.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада провалила голосование за законопроект, ограничивающий влияние иностранцев на украинские государственные институты. Соответствующее...

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О документе рассказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Что касается этого постановления. Оно об отмене закона 11426, который противоречит Конституции, и который говорит о том, что Высший антикоррупционный суд Украины будет формироваться иностранным Общественным советом.

Дорогие друзья, можно спросить – зачем вся остальная власть на Украине, зачем вообще все, если у нас уже Конституционный суд формируется иностранными наблюдательными советами, формируется высший совет правосудия, формируются дисциплинарные комиссии, инспекторы дисциплинарные, формируется таможня, все силовые структуры?..», – сказала Тимошенко.

«Ну, все короче, я не понимаю зачем вообще тут еще тусоваться в этой Верховной раде и в кабинетах там… правительства, президента, если всё управление страной отдали международным наблюдательным советам, международным общественным советам, международным просто советам добропорядочности и так далее.

Я не видела никогда за всю свою политическую жизнь, чтобы так грубо низко расправлялись с суверенитетом Украины. Мы уже живем без суверенитета, фактически не имея права принять ни одно решение, которое бы было в интересах национальных нашего государства. Все принимается на заказы из каких-то непонятных центров управления», – добавила депутат.

Тем не менее, глава профильного комитета попросил не поддерживать законопроект, и в результате в ходе голосования его поддержали всего 18 депутатов из необходимых 226.

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