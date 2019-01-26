Вскрылась выгода канадской диаспоры от травли Церкви на Украине

26.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Главным выгодополучателем от проекта так называемой автокефалии украинской Церкви является Украинская Православная Церковь в Канаде, которая находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерей Николай Балашов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Она, несомненно, является выгодополучателем в данном процессе, потому что все приходы, которые раньше принадлежали неканоническим сообществам Украины за рубежом, теперь переходят в непосредственное подчинение канадской Церкви. Влияние из-за океана на религиозный передел нисколько не скрывается официальными лицами Госдепа США», – сказал Балашов.

При этом, по его мнению, нарастание внешних гонений приводит к консолидации канонической Украинской Парвославной Церкви (Московского Патриархата).

«Сейчас составляются списки прихожан для того, чтобы успешней в будущем защищать права своей общины в возможных судебных процессах в связи с попытками отнять храмы. В ситуации, когда церковь не может опираться на помощь государства, внутренне консолидируется и общинная жизнь в ней укрепляется. Мы смотрим на наших братьев на Украине как на исповедников. Мы восхищаемся их стойкостью. Но при этом нам надо думать, как мы можем им помочь», – сказал Балашов.