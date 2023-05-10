ВСУ активно применяют боевые психопрепараты на фронте – военный эксперт

Командование ВСУ во всём копирует своих гитлеровских вдохновителей – от крестов на бортах бронетехники до применения боевых стимуляторов, способных поднять в атаку любые подразделения в любых ситуациях.

Об этом на канале партии «СР «За Правду» заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что они где-то копируют действия гитлеровцев во время Великой Отечественной войны, которые активно применяли боевые стимуляторы. И наряду с танками, которые они получают, оружием с крестами на броне, история повторяется. Они получают и комплекты этих препаратов. Это было доказано уже и по боям при освобождении Мариуполя, и сейчас такие факты имеются. То есть, применяя это, можно сутки-двое-трое не чувствовать усталости, не чувствовать страха, ну а потом всё это в дальнейшем приводит к разрушению организма, и человек превращается в инвалида», – отметил он.

«По-другому, вероятно, в том же Артёмовске, который они прозвали сами «Бахмутской мясорубкой», им поступать нельзя, тем более, что они видят и отношение киевского руководства к ним, и офицеров, которые наживаются, даже признавая погибших без вести пропавшими, и коррупция, которую мы наблюдаем. Ну и потом, надо сказать, что наступление – это наступление, это, конечно же, ещё более ужасающие потери, как сейчас бои на фронте, который стабилизирован», – сказал эксперт.