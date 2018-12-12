ВСУ готовят провокацию со взрывом пассажирского автобуса

12.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Чтобы оправдать прекращение сообщения между Украиной и ДНР на Мариупольском направлении, ВСУ готовят теракт.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Он сообщил, что разведкой ДНР получены данные о подготовке Украиной очередной кровавой провокации, направленной против мирных жителей Донбасса.

«В свете подготовки к наступлению на Мариупольском направлении, украинские оккупанты уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районах населённых пунктах Славное, Березовое и Тарамчук», – сообщил Даниил Безсонов.

Он не исключил, что заложенные взрывные устройства могут быть использованы для преднамеренного подрыва транспорта с пассажирами в целях последующего обвинения Республики в обстреле территории, контролируемой Киевом.

«Данная провокация может быть использована украинской стороной в качестве повода для остановки транспортного сообщения гражданского населения на Мариупольском направлении перед своим наступлением», – предположил представитель оперативного командования ДНР.