ВСУ могут привлечь к провокации в Донбассе Красный Крест

25.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Официальный Киев может привлечь к провокации в Донбассе представителей Международного комитета Красного Креста.

Такую информацию сегодня во время брифинга озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что по данным разведки Республики, 26 декабря в зону ответственности 58-й мотопехотной бригады в район населённого пункта Зайцево ожидается прибытие и работа мобильной клиники Международного комитета Красного Креста, с целью оказания медицинской помощи местному населению, страдающему от действий украинских боевиков.

«Нельзя исключить, что командование оккупационных войск по приказу марионеточного правительства подготовит очередную провокацию в данном районе, в результате которой могут пострадать мирные жители и международные представители, в целях обвинения в этом наших защитников», – сообщил Даниил Безсонов.