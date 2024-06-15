ВСУ начали пополнять насильно мобилизованными футболистами

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Тотальная мобилизация на Украине коснулась спортсменов, в частности футболистов, что подтверждает ситуация 25-летнего защитника закарпатского клуба «Хуст» Николая Сираша, которого прямо с вокзала доставили в ТЦК.

У главного тренера клуба в интервью изданию «Украинский футбол» поинтересовались судьбой футболиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Николай сейчас находится в учебной части. Пытаемся ему как-то помочь. По нашему мнению, один из лидеров Хуста должен играть в футбол. В то же время понимаем ситуацию в стране. То есть дальше будет, как получится. Пока нет никакой конкретики», – заявил Цыткин.

По его мнению, к футболисту применяли незаконные методы.

«Это наш игрок основного состава. Его забрали с улицы и мобилизовали. Николай исчез для всех в сутки, мы не знали его местонахождение. Он после задержания смог написать СМС с чужого телефона из Мукачево. Его собственный гаджет забрали и не отдавали сутки. Это противозаконно – отбирать у человека его собственность», – подчеркнул тренер.

Он полагает, что теперь клубы будут думать, как привлечь в состав больше молодежи до 25 лет, которая пока не подлежит мобилизации.

«Существенное омоложение коллектива в связи с мобилизацией – сложный вопрос, и все команды будут над ним задумываться. Понятно, что сейчас сильные и в то же время молодые игроки [не подпадающие под мобилизацию] будут пользоваться повышенным спросом на украинском футбольном рынке. Но как оно будет дальше, представить сложно», – говорит Цыткин.