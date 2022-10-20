ВСУ ожидает кровавая баня при попытке штурма ЗАЭС

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Украина не в состоянии захватить Запорожскую АЭС, поскольку для этого надо форсировать Днепр

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил капитан 1-го ранга в отставке военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя последнюю попытку ВСУ высадить десант на катерах для захвата ЗАЭС.

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«Для захвата атомной станции нужны не сотня-две – тысячи человек. Украинцы проводили «пробу сил» — сколько потоплено катеров и спецназовцев, десятки? Это одна из сложнейших операций — форсирование Днепра, учитывая ширину Каховского водохранилища на этом участке. И наши укрепления», – сказал Дандыкин «Московскому комсомольцу».

Он спрогнозировал, что ожидает ВСУ при попытке штурма.

«Кровавая баня. Но успеха у них не получится. Это не тот вариант, когда наши брали Киев и форсировали Днепр в 1943-м году, когда было более 2 тысяч героев Советского Союза за тот подвиг. А у нынешнего Киева не хватит сегодня ни катеров американских, ни плотов или барж. Ни подготовленного спецназа и боевого духа», – резюмировал Дандыкин.