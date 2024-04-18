ВСУшник застрелил четверых сослуживцев, обещавших его изнасиловать

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В Сумской области погибло несколько украинских военных. Изначально их пытались представить героями, но потом выяснились пикантные подробности, в корне меняющие суть дела.

Изначально новость о их гибели появилась несколько дней назад на сайте Бурштынсого горсовета (Ивано-Франковская область, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«К сожалению, снова имеем печальное известие с фронта… 14 апреля 2024 года умер от огнестрельного ранения несовместимого с жизнью в Сумской области старший солдат Олег Атаманюк, житель с. Беляевка. Ему было всего 26 лет… Олег ушел на фронт добровольцем еще с первых дней войны. У него осталась беременная жена, родители и два брата. Искренние соболезнования родным, друзьям, всем, кто знал этого отважного воина», – сообщил горсовет в соцсети.

Впрочем, спустя время в комментариях к записи обратили внимание на деталь, которая объясняет мотивы убийцы.

«Говорят, что он шутил, что изнасилует парня. Если это правда, то по заслугам получил», – пишет один из пользователей.

Другой добавляет:

«Ну что, любишь шутить, люби и под землей лежать».

Кроме того, погибшим пожелали гореть в аду.

«От огнестрельного ранения погиб 26-летний военный Олег Атаманюк и еще трое его собратьев, пьяный пророссийский военный убил четырех собратьев из-за того, что между ними произошел конфликт. Брат погибшего сообщает, что убийца имел пророссийские настроения и неоднократно называл украинцев «хохлами», – в свою очередь пишет украинский блогер Анатолий Шарий. – Конечно же пророссийский. Он и ходил в буденовке. Брат подтвердил. Чушь для чертей. Да только по другой информации, его обещали изнасиловать ночью. Прибыл новый человек и его обещают изнасиловать. Шутка такая. Не повод убивать никого, но несколько меняется картина произошедшего».