Вятрович признал Бандеру преступником

17.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские «национальные герои» наподобие Степана Бандеры действительно являются неоднозначными фигурами, совершавшими в свое время преступления.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» заявил директор «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я слышу о той или иной личности, например, Бандере: «А он неоднозначная фигура». Так однозначные фигуры не делают историю, однозначная фигура – это тот человек, который вряд ли может изменить ситуацию. Соответственно, когда мы говорим о людях, которые меняли историю, влияли на исторический процесс и пытались как-то овладеть тем хаосом, в процессе которого творится история, то безусловно они не могут быть однозначными, это часто противоречивые личности, которые менялись, могли спорить с ближайшим окружением и даже с собой ранними», – сказал Вятрович.

При этом на вопрос ведущего, совершали ли украинские политические деятели ХХ века преступления, пропагандист ответил утвердительно.

«Безусловно, потому что это люди, которые жили в ХХ веке, просто пропитанном преступлениями, пропитанном вещами, которые мы сейчас с легкостью можем осуждать», – попытался оправдать «героев» глава УИНП.

Кроме того, по его мнению, последние пять лет на Украине сыграли большую роль, чем предыдущие почти 25 лет «независимости».

«Я не думаю, что мы можем говорить о каких-то конкретных временных отрезках, потому что историческое время движется неравномерно. То есть 365 дней бывают абсолютно ненасыщенными событиями, а бывают такими, что заменяют несколько лет. История украинской независимости 1991 года прекрасно это показывает, то есть эти 5 лет от 2014 года в контексте формирования украинского государства являются намного более насыщенными, чем предыдущие 25 лет», – резюмировал Вятрович.