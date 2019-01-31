//exit;
31.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Выборы на Украине пошли по непредсказуемому сценарию

Грядущие президентские выборы на Украине развиваются по непредсказуемому сценарию – стране грозит целый ряд кризисов вроде попытки нового переворота в Киеве или репрессий под предлогом обострения на фронте. При этом обыватель гонит от себя мрачные мысли, что проявляется в высоком рейтинге юмориста Владимира Зеленского.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Украине может быть всё что угодно. Начиная от второго тура военного положения, которое может случиться в случае, если Порошенко будет терять контроль над ситуацией, до каких-то действий Тимошенко, если её не будут устраивать результаты избирательной кампании.

Говоря о народе, парадокс ситуации заключается в том, что в реально воюющей стране, в которой гражданский конфликт и ведутся настоящие военные действия против народа, всё то информационное поле, которое крутится возле избирательной кампании, носит благостный характер.

Показатель этой благостности является кандидатура Зеленского как известного актера и комика. Это показатель того, что народу в данном случае нужно и тем самым объясняется, почему они в большей степени смотрят в эту сторону», – сказал Пантелеев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть