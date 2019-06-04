Взгляд из Минска: Новая пятилетка ЕАЭС. Главные угрозы

04.06.2019, Минск, Александр Шпаковский

В ходе юбилейного заседания Высшего Евразийского Экономического Совета, который прошел 29 мая в Нур-Султане (Казахстан), все главы государств ЕАЭС отмечали тот факт, что «союз состоялся и успешно функционирует».

Ловушки для ЕАЭС

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Конечно, нужно признать, что у евразийской интеграции немало проблемных аспектов, связанных с необходимостью «притирки» экономических интересов деловых кругов стран-участниц, создания единого энергетического рынка, поиска компромисса между всеобщей выгодой и национальным протекционизмом.

Однако сам прецедент того, что ЕАЭС вообще существует и развивается после фактического объявления войны этому проекту со стороны коллективного Запада, глашатаем которого выступила Хилари Клинтон в 2012 году, уже свидетельствует об успехе.

Тем не менее, очевидно, что конкуренты не откажутся от идеи торпедировать евразийскую интеграцию, для чего будут расставлять различные ловушки, использовать любые противоречия между участниками ЕАЭС, чтобы настроить общественное мнение против идеи сближения как таковой, провоцировать изоляционистские настроения в России и русофобский национализм в других государствах Союза.

В этой ситуации «независимые» СМИ будут намеренно раздувать экономические противоречия до уровня масштабных политических проблем, а любые негативные темы прошлого, например, сталинские репрессии, будут намеренно выставляться в узконациональном контексте подавления малых «угнетенных» народов со стороны Москвы.

При этом в самой России будут распространяться мифы о «нахлебниках», паразитирующих на российской экономике, нецелесообразности для Москвы каких либо союзников вообще, ведь у сверхдержавы есть нефть и газ, а также армия и флот.

Понятно, что некорректно рассматривать подобные «вбросы» исключительно в фокусе происков геополитических конкурентов, однако очевидно, что приведенные идеи, каким бы благим умыслом не объяснялось их появление, объективно работают на оппонентов Евразийского Союза.

Ведь в свое время уже упомянутая Хилари Клинтон озвучила страшный сон североамериканского истеблишмента – «реинкарнация СССР», которую определенные круги в Вашингтоне умудрились разглядеть в безобидном и травоядном проекте Евразийского Экономического Союза.

Вместе с тем, «котят надо душить в зародыше», и думается, что именно этой логикой объясняется эскалация противостояния со стороны Запада с того момента как Путин, Назарбаев и Лукашенко объявили о намерении создать ЕАЭС.

В результате будущему Союзу был нанесен мощный удар в виде государственного переворота на Украине, однако, исключение Киева из планов евразийской интеграции хотя и ослабило проект, но не остановило процесс подписания договора о создании ЕАЭС, пятилетие которого отмечали 29 мая в Нур-Султане.

В настоящее время ЕАЭС все еще сталкивается с проблемами роста, однако уже твердо стоит на ногах, что позволяет ставить дальнейшие интеграционные задачи на новую пятилетку. В этой связи необходимо понимать, что период 2020-2024 станет временем перемен и вероятного транзита власти в корневых странах евразийской интеграции – Казахстане, Беларуси, России, притом, что обстановку в Кыргызстане и Армении также сложно назвать стабильной.

Кроме того, думается, что серьезную обеспокоенность США вызывает растущее могущество Китая и предполагаемое сопряжение ЕАЭС с проектом «пояса и пути». Не исключено, что близкая к Трампу часть североамериканской элиты попытается предложить Москве сотрудничество на двусторонних треках в обмен на антикитайскую позицию и замораживание евразийского проекта.

Таким образом, предстоящая пятилетка для ЕАЭС может стать определяющей, после чего будет понятно в каком направлении пойдет развитие стран интеграционной пятерки.

Интеграция в массовом сознании

Важнейшим элементом в этой связи является общественное мнение и восприятие идей евразийской интеграции в странах – участницах, для чего возможно обратиться к исследованиям проекта «Евразийский Монитор», которые проводились в странах ЕАЭС в 2012 – 2017 годах.

Необходимо отметить, что социология указывает на достаточно тревожные тенденции, свидетельствующие о снижении общественной поддержки участия в Союзе со стороны населения. Так в период 2015 – 2017 года наибольшее падение отмечалось в России (с 78% до 68% населения) и Армении (с 56% до 46%). В остальных странах ЕАЭС общественная поддержка евразийской интеграции снижалась умеренными темпами: в Беларуси с 60% до 56%, Казахстане с 80% до 76% и в Кыргызстане с 86% до 83% соответственно.

При этом авторы исследования также отмечают, что пиковые значения поддержки евразийской интеграции отмечались в 2014 году, когда показатели во всех странах в среднем были выше примерно на 10 процентов.

Высокий уровень поддержки того периода был своего рода авансом общественного доверия к ЕАЭС, который объяснялся завышенными ожиданиями от интеграции и возможно усилением союзного мышления на фоне переворота на Украине.

При этом снижение уровня общественной поддержки участия в ЕАЭС происходит не за счет роста негативных настроений, а за счет увеличения числа респондентов, относящихся к союзу безразлично, либо не имеющих внятной позиции.

Уровень открытого негатива во всех странах достаточно низкий и за исключением Армении(10-13%) находится в пределах 3-5 процентов. Абсолютное большинство граждан стран ЕАЭС по-прежнему привержены идее союзного строительства, однако количество скептиков заметно увеличилось и конкуренты, несомненно, будут работать над трансформацией этих настроений в откровенное отрицание и радикализм.

Вместе с тем, общество стран ЕАЭС демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, в том числе к России (в среднем около 80%), что позволят утверждать об устойчивости союзного мышления на фоне активизации националистической пропаганды.

Таким образом, несмотря на наличие отдельных негативных моментов, в целом ЕАЭС стоит на устойчивом фундаменте народного доверия, и если политикоформирующие круги в период транзита сумеют избежать управленческих ошибок, националистических ловушек и соблазна симуляции интеграции вместо реальных процессов союзного строительства, то у Союза впереди серьезные перспективы, в том числе в плане прироста новыми участниками.