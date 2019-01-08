«Япония хочет использовать Курилы для захвата Камчатки»

08.01.2019

Япония предпринимала две попытки захватить Камчатку, и оба раза в качестве плацдарма для нападения использовала Курильские острова.

Об этом в эфире YouTube-канала «Сталинград» заявил российский писатель и военный историк Александр Широкорад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Япония начиная приблизительно с 1922-1923 года строит большое количество военных морских и авиационных баз [на Курилах]. Для чего? Они могли с этих баз угрожать российской Камчатке. Япония пыталась и в 1905 году захватить Камчатку, и в 1918-1922 годах, но из этого ничего не вышло. История попыток захватить Камчатку сама по себе очень любопытная. Оба нападения и в Гражданскую войну, и в Русско-японскую войну производились с Курильских островов, с японских плацдармов для нападения на Камчатку», – отметил эксперт.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на саммите АСЕАН и провели переговоры, одной из главных тем которых стало обсуждение дальнейшей судьбы двух островов Курильской гряды – Шикотана и Хабомаи.

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