12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

2 088 просмотров

Ястреб Гриценко сдулся и плачет, что война обернется бедой для Украины

Военное наступление на Донбасс и Крым обернётся колоссальными жертвами, снятием санкций с России и введением их против Украины.

Такое мнение в эфире программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV озвучил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он убежден, что военным путем Украина не сможет взять под свой контроль Донбасс.

«Хотя я и сам военный, но понимаю, что это такое и скажу так: если сейчас президент Украины, а это верховный главнокомандующий, отдал бы приказ развернуть широкомасштабное наступление и освободить эти территории, мы должны понимать, какие будут последствия. Десятки тысяч погибших с каждой стороны, мы готовы? А если речь о Крыме, то тысяч по пятьдесят как минимум. И второе. С России санкции сняли бы, а против нас сразу бы ввели. Это все понимают или у кого-то сомнения? Мы готовы платить такую цену?», – заявил Гриценко.

Стоит отметить, что ранее Гриценко призывал к терактам на территории РФ.