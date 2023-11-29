Ющенко потребовал забрать Репина и Чайковского у России
Украина должна оспорить принадлежность к русской культуре и науке множества известных исторических деятелей.
Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко, выступая на презентации переизданной книги Леонида Кучмы «Украина не Россия».
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«Как сделать так, чтобы домой вернулись те, кто украинскому делу добавляет? Например. Как вернуть домой Чайковского? Который всегда заявлял: из рода Чайки, казацкого рода.
Вернуть Репина – первого живописца России, самого дорогого живописца России? Который и после смерти просил город, где он похоронен, Чугуевским Гробочком назвать», – привел в пример Ющенко.
Он также потребовал считать украинскими деятелями Анну Ахматову, Павла Королева и т.д.
«Десятки творцов, напротив которых, когда заходишь в энциклопедию, будет стоять: «российский композитор», «российский художник», «российский философ», «российский ботаник», российский, российский, российский…
Мы не должны с этим мириться. Эти имена – авторитеты мира! Если они будут выписаны правильно, они будут работать на наше историческое дело», – пояснил Ющенко.
Замысел Ющенко кажется слишком сложным для нынешнего поколения бандеровцев.
Буквально несколько недель назад власти Ужгорода заявили о демонтаже портрета композитора Петра Чайковского с фасада музыкальной школы в рамках политики «дерусификации».
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