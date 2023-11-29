Ющенко потребовал забрать Репина и Чайковского у России

Михаил Рябов.  
29.11.2023 17:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Политика, Россия, Украина


Украина должна оспорить принадлежность к русской культуре и науке множества известных исторических деятелей.

Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко, выступая на презентации переизданной книги Леонида Кучмы «Украина не Россия».

Украина должна оспорить принадлежность к русской культуре и науке множества известных исторических деятелей. Об...

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«Как сделать так, чтобы домой вернулись те, кто украинскому делу добавляет? Например. Как вернуть домой Чайковского? Который всегда заявлял: из рода Чайки, казацкого рода.

Вернуть Репина – первого живописца России, самого дорогого живописца России? Который и после смерти просил город, где он похоронен, Чугуевским Гробочком назвать», – привел в пример Ющенко.

Он также потребовал считать украинскими деятелями Анну Ахматову, Павла Королева и т.д.

«Десятки творцов, напротив которых, когда заходишь в энциклопедию, будет стоять: «российский композитор», «российский художник», «российский философ», «российский ботаник», российский, российский, российский…

Мы не должны с этим мириться. Эти имена – авторитеты мира! Если они будут выписаны правильно, они будут работать на наше историческое дело», – пояснил Ющенко.

Замысел Ющенко кажется слишком сложным для нынешнего поколения бандеровцев.

Буквально несколько недель назад власти Ужгорода заявили о демонтаже портрета композитора Петра Чайковского с фасада музыкальной школы в рамках политики «дерусификации».

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