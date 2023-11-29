Ющенко потребовал забрать Репина и Чайковского у России

Украина должна оспорить принадлежность к русской культуре и науке множества известных исторических деятелей.

Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко, выступая на презентации переизданной книги Леонида Кучмы «Украина не Россия».

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«Как сделать так, чтобы домой вернулись те, кто украинскому делу добавляет? Например. Как вернуть домой Чайковского? Который всегда заявлял: из рода Чайки, казацкого рода.

Вернуть Репина – первого живописца России, самого дорогого живописца России? Который и после смерти просил город, где он похоронен, Чугуевским Гробочком назвать», – привел в пример Ющенко.