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Башкана (руководителя) Гагаузской автономии в составе Молдовы Евгению Гуцул будут судить за “фальсификацию выборов” в своем регионе.

Об этом в эфире Jurnal TV заявил и.о. генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госпожа Гуцул фигурирует в уголовном деле, которое находится на стадии завершения. В относительно короткие сроки будет принято решение по этому делу. Уголовное дело передано в суд — мы находимся на стадии представления материалов уголовного расследования. С нашей точки зрения, накоплено достаточно доказательств, подтверждающих причастность госпожи Гуцул к уголовным делам», – лгал Мунтяну.

Примечательно, что ЦИК Молдовы не зафиксировал никаких нарушений при проведении выборов в Гагаузии. О том, что уголовное дело политически мотивировано свидетельствует то, что заявление Мунтяну прозвучало сразу же после того, как стало известно, что Гуцул в Сочи встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Башкан Гагаузии пожаловалась российскому лидеру на притеснения Кишинева и получила обещание о поддержке.

Депутат парламента от правящей партии Раду Мариан сорвал покровы в деятельности прокуратуры.

«Преступники отлично находят общий язык. В который раз подтверждается, что преступный режим Путина поддерживает в Молдове основную преступную группировку во главе с Шором, который украл миллиард. Путину хотелось бы, чтобы нашей страной руководили воры. Молдаване этого не позволят», – написал Мариан в американской соцсети.

Башкан Гагаузии не боится происков молдавской прозападной клики и вернется на Родину. Об этом она заявила в своем тг-канале.

«Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки – нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг. Это моя работа. Точно такая же работа, как встречаться с нашими партнерами в России, в Турции, в других странах и регионах мира», – написала Гуцул.

Бодрым постом отметился и поддерживающий башкана и Гагаузию бежавший из Молдовы бизнесмен Илан Шор.

«Как бы ни гадили Санду и ко, Гагаузию ждет светлое будущее. Госпожа Санду, вы можете кричать, можете ногами топать, можете рвать на себе волосы — итог предрешен. Евгения Гуцул не моргнет», – написал он.

В России Гуцул провела переговоры с губернаторами Красодарского края, Псковской и Пензенской областей. Уже есть договоренности о сотрудничестве. Готовятся стажировки гагаузских учителей, программы молодежного обмена, дни автономии в российских регионах, гастроли творческих коллективов.

Все это не может не бесить молдавскую лидерку Майю Санду, которая последовательно проводит политику на разрыв любых связей с Россией. Евгению Гуцул президентка не взлюбила с первого дня после избрания. Прошел почти год, но башкан так и не стала членом правительства Молдовы, хотя это предусмотрено конституцией страны.

Кроме того, Кишинев попытался отнять у Гагаузии часть налогов. Конституционный суд Молдовы на днях признал это решение незаконным, но правящая партия и не думает сдаваться. Тот же депутат Мариан уже пообещал, что парламент разработает и примет новый законопроект о взимании НДС с Гагаузии.

Длительное рассмотрение гагаузского дела в конституционном суде сопровождалось акциями протеста в Кишиневе и стычками со сторонниками Санду. Накануне предстоящих в этом году президентских выборов власть может не захотеть повторения «фестиваля» и решит проблему радикальнее.

Политолог Анатолий Дирун допускает, что Гуцул могут просто не пустить обратно в Молдову. Такую практику молдавские пограничники широко используют в отношении жителей Приднестровья.

«В современной политической истории Молдовы уже был прецедент, когда мэр города Бельцы и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый руководил городом находясь в России. Причина – уголовное преследование молдавских властей», – сказал Дирун в интервью радио «Спутник».

Журналист Евгений Шатун уверен, что никакие репрессии у Кишинева после встречи Гуцул с Путиным не получатся.

«Россия фактически отозвала признание Молдавии как независимого государства. Давление на гагаузов за их пророссийскую позицию переходит в горячую стадию. После этой встречи в Гагаузии люди плакали и выходили с символом “100” на улицы городов и сел. Имея в виду, что Гагаузия станет сотым регионом в составе России», – написал Шатун.

Однако башкан Гагаузии, находясь в России, заявила, что автономия не планирует выходить из состава Молдовы.

Санду в ее агрессивной политике в отношении собственной автономии откровенно поддерживает Запад. Америнканский посол Кент Логсдон, выступая перед студентами Государственного университета Молдовы, заявил, что США не поддерживают отношения с властями Гагаузии. Ранее с аналогичным заявлением выступил посол ЕС Янис Мажейкс.