Зачем Россия нанесла новый удар по Змеиному

Анатолий Лапин.  
24.09.2023 00:46
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым


В субботу Россия нанесла новый удар по острову Змеиный, сообщили украинские источники. Офицер ВМФ РФ пояснил «ПолитНавигатору», с чем это связано.

«Их наносят регулярно, примерно раз в неделю, иногда чаще, чтобы у врагов не было искушения водружать на нем укрофлаг, или использовать как место концентрации катеров для атак на Крым», – сказал российский военнослужащий.

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В субботу Россия нанесла новый удар по острову Змеиный, сообщили украинские источники. Офицер ВМФ...

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что в ночь с пятницы на субботу Украина предприняла попытку высадки новой диверсионной группы на побережье Крыма недалеко от мыса Тарханкут. Однако противник был вовремя засечен, российские пограничники открыли огонь, и украинская ДРГ была вынуждена спешно уйти в море в сторону Одесской области.


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