09.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Севастополь, Украина

Закусывать надо: Порошенко в одиночестве отметил день рождения Севастополя


Президент Украины Петр Порошенко поздравил сегодня Севастополь с Днем города, который отмечается 14 июня. Соответствующий пост появился в его Twitter.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – украинский город. У меня нет никаких сомнений, что над Севастополем будет развеваться украинский флаг и звучать украинский гимн!!» – написал Порошенко, выложив открытку с надписью «С Днем города, Севастополь».
Днем основания Севастополя считается 14 июня 1783 года.

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