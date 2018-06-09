09.06.2018, Москва, Елена Острякова

731 просмотров

Закусывать надо: Порошенко в одиночестве отметил день рождения Севастополя

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сегодня Севастополь с Днем города, который отмечается 14 июня. Соответствующий пост появился в его Twitter.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – украинский город. У меня нет никаких сомнений, что над Севастополем будет развеваться украинский флаг и звучать украинский гимн!!» – написал Порошенко, выложив открытку с надписью «С Днем города, Севастополь».

Днем основания Севастополя считается 14 июня 1783 года.