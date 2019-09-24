Запад бессилен перед сотрудничеством Сербии с Китаем

24.09.2019, Москва, Елена Острякова

Даже смена руководства в Сербии не повлияет на сотрудничество этой страны с Китаем.

Об этом пишет издание «Новая Европа» в статье «Темные тучи над Сербией», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже среди сербской оппозиции нет значительной критики Китая в средствах массовой информации.

Коммунистическая партия Китая стремится еще больше укрепить этот позитивный взгляд путем развития связей с культурными и политическими элитами (включая политическую оппозицию) и создания институтов, которые могли бы помочь сформировать представление о Китае в будущем», – говорится в статье.

Китай поддерживает Центр международных отношений и устойчивого развития, который возглавляет бывший министр иностранных дел Сербии и оппозиционный политик Вуко Еремич.

Он проводит мероприятия и выпускает публикации о преимуществах инициативы «Один пояс – один путь» и расширении китайско-сербских отношений.

Институт частично финансируется через CEFC China Energy, связанный с китайской Коммунистической партией.

Автор с горечью вспоминает, что основу китайско-сербского партнерства заложило еще в 2009 году проевропейское левоцентристское правительство Сербии, которое подписало соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем.