30.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Политика, Россия, Сербия
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Запад начинает давить на Сербию из-за соглашения с ЕАЭС

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак назвал действия Сербии «запутанными», критикуя ее намерения подписать договор о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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«Если вы серьезно относитесь к своей европейской ориентации, то, очевидно, вы принимаете политические решения, которые приближают вас к ней. Это не одно из них. Каждая страна имеет право принимать свои собственные торгово-экономические решения, но предпочтительно было бы принимать их в соответствии с политикой Союза, к которому они собираются присоединиться», – цитирует Лайчака «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейская редакция Politico приводит слова чиновника в Белграде о том, что страна «очень хорошо осведомлена» о своих обязательствах в качестве кандидата на вступление в ЕС.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, объявивший о скором подписании торгового соглашения в начале этой недели, напомнил в «Твиттере», что сами представители Евросоюза ранее заявляли о невозможности расширения раньше 2025 года.

«Разумно ли в этой ситуации отвергать реальные и привлекательные возможности, которые открываются сегодня перед Белградом?» – написал дипломат.

Напомним, что Белград  планирует подписать дополнительное соглашение с Евразийским Экономическим Союзом 25 октября.

Членами ЕАЭС в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ускорить подписание договоров о зонах свободной торговли с предполагаемыми новыми участниками – Сербией и Сингапуром.

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