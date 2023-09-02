Запад наложил табу на тему украинских терактов в Приднестровье: Молчать и выгораживать СБУ!

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Международный интерес к двум предотвращенным в начале года терактам в ПМР явно стих.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас как-то тема с терактами, которые совершены были на территории Приднестровья и которые мы предотвратили (более страшные террористические атаки в феврале-марте этого года), в СМИ поутихла. Мы поговорили, поговорили, никому не интересно. На что стоит обратить внимание: если кто-то нас обвинял в фальсификации, я предлагал всем, господа, у нас есть задержанные лица, орудия и средства совершения преступлений, свидетельская база, десятки экспертиз, если вы считаете, что это все фальсификация, вопросов нет, приезжайте к нам. Мы вам это все предоставляем. А вы говорите, что это: фальсификация, не люди, а роботы, которых непонятно где взяли, тротил, гексоген – это пластилин налепили в машину. Но такого же нет, ведь все прекрасно понимают, что это правда. Поэтому интереса нет», – сказал Красносельский.

Он полагает, что интерес к предотвращенным терактам купируют, чтобы избежать привлечения их организаторов к международной ответственности.

«Интерес, конечно, он есть, где-то сверху, но желания разобраться в материалах нет. Почему? Потому, что результаты подтвердят нашу правоту. И скажут, что да, и в отношении ОБСЕ готовился теракт, в отношении должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики готовился теракт. Это все подтверждено материалами, свидетелями, задержанными, обвиняемыми лицами, которые находятся на стадии судебного разбирательства. Я думаю, что в сентябре, в начале октября суд окончательно примет решение по данным фигурантам. Вот и все. И тишина. Нет комментариев. Я глубоко убежден, что есть табу на эту тему. А почему? Все очень просто. Подготовка к совершению данных террористических актов – это прямой Гаагский трибунал, уважаемые дамы и господа. Прямой Гаагский трибунал. Это политический терроризм, который планировали совершить на территории иного государства вопреки воле как руководства этих государств, так и жителей этих государств. Даже с точки зрения международного права, которое на сегодняшний день просто растоптано. Зачем в этом признаваться? Это же тяжело», – сказал Красносельский.

В марте силовые органы ПМР задержали группу из 6 агентов СБУ, прибывших в республику под видом украинских беженцев. Они планировали теракт с применением взрывчатки против Красносельского и делегации ОБСЕ.

Власти Приднестровья предоставили все материалы следствия послу США в Молдове и представителям ОБСЕ. Молдова, поддерживающая Украину, потребовала выдать ей подозреваемых, но ей было отказано.