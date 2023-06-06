Запад не смог сделать украинскую армию сильнее российской – Бутусов

Поставки Западом оружия Украине не привели к созданию паритета между ВСУ и ВС РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор. Нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Бутусова, российская армия все еще имеет большое преимущество перед украинской.

«Российская Федерация имеет над нами многократное преимущество в тяжелом вооружении, в дальнобойных баллистических и крылатых ракетах, преимущество в авиации, в средствах авиационного поражения, в артиллерии, в ракетах, поэтому, конечно… нужно отметить, что ничего не изменилось.

Любые поставки западного вооружения, которые сейчас происходят, они уменьшают, но, к сожалению, не ликвидируют огромное многократное преимущество российской армии в численности тяжелого вооружения, высокоточного оружия, дальнобойного, в авиации.

Все это не ликвидируется, потому наши союзники помогают нам и мастерству нашей армии уменьшить, сократить это отставание от России, но оно никуда не девается, потому для нас, на самом деле, нет необходимости и в принципе для нас это вредно – выкладывать видео, которые демонстрируют состояние обороны, нашей противовоздушной обороны, места поражения российского вооружения», – заявил Бутусов.