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10.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, СМИ, США, Украина
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Запад опасается потерять потраченные на Украину деньги

Западные страны вложили колоссальные средства для оказания экономической и военной поддержки Украине.

Об этом в материале о грядущих выборах президента Украины пишет влиятельная американская газета Washington Post.

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“Почему мир должны беспокоить выборы на Украине? Запад вложил средства в успех Украины. Помимо поддержки Международного валютного фонда, миллиарды долларов направляются в эту страну Всемирным банком и Европейским Союзом, а Соединенные Штаты предоставляют кредитные гарантии и военную помощь. Тем временем Россия, возможно, рассчитывает постепенно подорвать экономику Украины. Любой дестабилизирующий результат выборов может поддержать тезис Путина о том, что восстания приводят лишь к хаосу”, – опасается издание.

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