Запад опасается потерять потраченные на Украину деньги
Западные страны вложили колоссальные средства для оказания экономической и военной поддержки Украине.
Об этом в материале о грядущих выборах президента Украины пишет влиятельная американская газета Washington Post.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Почему мир должны беспокоить выборы на Украине? Запад вложил средства в успех Украины. Помимо поддержки Международного валютного фонда, миллиарды долларов направляются в эту страну Всемирным банком и Европейским Союзом, а Соединенные Штаты предоставляют кредитные гарантии и военную помощь. Тем временем Россия, возможно, рассчитывает постепенно подорвать экономику Украины. Любой дестабилизирующий результат выборов может поддержать тезис Путина о том, что восстания приводят лишь к хаосу”, – опасается издание.
Метки: Выборы на Украине, Петр Порошенко
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.