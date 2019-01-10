Запад опасается потерять потраченные на Украину деньги

10.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Западные страны вложили колоссальные средства для оказания экономической и военной поддержки Украине.

Об этом в материале о грядущих выборах президента Украины пишет влиятельная американская газета Washington Post.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Почему мир должны беспокоить выборы на Украине? Запад вложил средства в успех Украины. Помимо поддержки Международного валютного фонда, миллиарды долларов направляются в эту страну Всемирным банком и Европейским Союзом, а Соединенные Штаты предоставляют кредитные гарантии и военную помощь. Тем временем Россия, возможно, рассчитывает постепенно подорвать экономику Украины. Любой дестабилизирующий результат выборов может поддержать тезис Путина о том, что восстания приводят лишь к хаосу”, – опасается издание.