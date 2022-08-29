«Запад поменял украинской обезьяне гранату на ядерную бомбу»: Рогов о ситуации с ЗАЭС

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Новости Украины

ВСУ не прекращают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС. Сегодня украинские снаряды разрушили крышу спецкорпуса №1, где хранится свежее топливо для реакторов станции.

Фото результатов украинских «прилётов» в своём тг-канале опубликовал член главного совета пророссийской Запорожской ВГА Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник также высказал свои соображениями относительно тенденций с обстрелами станции и политических спекуляциях на этот счёт.

«Если говорить о переводе атомной станции под власть Зеленского и «демилитаризации», как они это называют, я тогда предлагаю, где там, в Ранг альфе самая мощная станция США, пусть они её переведут в руки Талибана. В принципе, нормальные ребята, в Афганистане наводят порядок, по сравнению с тем, что там устроили США», – сказал чиновник.

«Передача ЗАЭС под контроль режима Зеленского – равносильно самоубийству, равносильно уже состоявшемуся взрыву грязной бомбы. И не просто террористам с гранатой в руках, этой сине-жёлтой обезьяне, а обезьяне, которой уже гранату поменяли на ядерную бомбу», – сказал Рогов в эфире канала «Соловьёв live».