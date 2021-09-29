Запорожского негодяя Буряка перемололи негодяи «слуги народа»

29.09.2021 22:56 (Мск), Запорожье, Мирон Киров

Новости Украины

Мэр города Запорожье Владимир Буряк сегодня заявил о своей отставке. Противостояние, длившееся четыре месяца между мэром города и большинством фракций в горсовете, завершилось победой последних.

Все началось с того, что городской голова уволил секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева и нарушил паритет договорённостей внутри основных политических группировок города. С учетом того, что Куртев был ранее избран на свой пост от партии «Слуга народа», такие действия мэра не могли для него пройти бесследно. Против Буряка объединились практически все фракции, и это стало лейтмотивом затяжного противостояния.

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Что нужно знать о Владимире Буряке: ушедший в оставку мэр являлся ставленником комбината Запорожсталь, группы Метинвест Рината Ахметова. Впервые занял свой пост в 2015 году. Выдвинул его тогда Оппозиционный блок, членом которого он и являлся. На выборах в местные советы 2020 года создал свою политсилу «Блок Владимира Буряка «Единство». По итогам голосования был повторно избран мэром, и провёл свою местечковую партию в горсовет.

Претензии депутатов к Буряку в основном сводились к волюнтаристским решениям, к неспособности к диалогу и методам его руководства. Если говорить более простым языком, то городской голова видел только себя и своих приближённых в распределении финансовых потоков и решении земельных вопросов, не допуская кого-либо извне. За это и поплатился.

Депутаты блокировали работу горсовета на протяжении четырёх месяцев, затем был достигнут консенсус и Куртев восстановлен в своей должности, но, как видим, в высоких кабинетах было решено Буряка дожимать и вынудить его подать в отставку, что, собственно, и случилось.

На протяжении нескольких недель у мэра и его ближайших соратников проходили постоянные обыски со стороны СБУ и прокуратуры, затем Буряку был поставлен ультиматум: или сядешь, или добровольно-принудительно уйдёшь с должности. Такие методы работы практикуются на Украине часто и при любой власти, команда Зеленского в этом плане не стала исключением.

Взвесив все «за» и «против» Владимир Буряк решил не испытывать судьбу, ведь ещё свежо в памяти недавнее якобы самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова. Там, на родине Зеленского, также происходило давление на городского голову, который выиграл год назад выборы у представителя партии «Слуга народа».

В мэрии, по схожему сценарию, происходили обыски и выемки документов. Однако, криворожский мэр в отставку так и не ушёл, поэтому, по мнению многих его соратников и друзей, был просто убит.

В отличие от Константина Павлова, Буряк иного склада характера – трусоват и больше похож на «селюка», нежели на мэра крупного промышленного города. Исходя из этого, какой либо борьбы и упорства от него не ждали, а достаточно легко задавили.

Не отличился Владимир Буряк твердым характером и тогда, когда в угоду нацикам, по их требованию, уродовал город, переименовывая улицы и снося памятники. Со стороны мэра не было даже попыток остановить вакханалию и сохранить часть исторических памятников и названия улиц.

Прогибался Буряк и перед комиссией по декоммунизации, которая напрочь состояла из отъявленных майданных негодяев, махровых нациков и псевдоисториков. Именно они подавали списки в горсовет по переименованию улиц и сноса памятников.

С подачи Буряка списки этой комиссии голосовались пакетом без обсуждений. Так, к примеру, переименовали улицу, названную в честь Героя Советского Союза, командира партизанского отряда Ивана Копенкина, погибшего в годы войны. Переименовали улицу Ивана Гудыменко – защитника города Запорожья, погибшего в 1941 году.

Демонтировали памятную доску Михаилу Андросову на доме, где он ранее жил. А Андросов, на минуточку, был заместителем Сидора Ковпака в партизанском соединении, затем, после войны, восстанавливал город Запорожье. Цинизм и изуверство Буряка состоит в том, что практически все такие улицы переименованы в честь атовцев, добробатовцев и прочей сволочи.

Действуя по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», мэр старался не отмечать знаменательные даты, связанные с периодом Великой Отечественной войны, а попросту обходил их стороной.

Вот такой мэр – без стержня и позиции, а значит, жалеть и тем более выходить на улицу в его поддержку никто особо не будет. После отставки Буряка власть в городе перейдёт к секретарю горсовета от «слуг народа», и они станут полноправными хозяевами Запорожья. Надолго ли – покажет новый виток политической борьбы и следующие выборы.