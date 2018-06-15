15.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Затулин предупредил Киев, что терпение Москвы не безгранично

Самые разноплановые события на Украине в последние месяцы имели единую цель – спровоцировать Россию.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

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«Речь идет не только об обстрелах, убийствах из-за угла и на линии фронта, но и о других маневрах и провокациях: деле Бабченко, аресте Вышинского, задержании наших моряков в Азовском море. Все это по совокупности имеет причиной спровоцировать Россию на ответ. Россия проявляет терпение, но это терпение не безгранично», – сказал Затулин.

Он уверен, что в своей позиции по Донбассу Россия не ориентируется на мнение Запада.

«Если на Украине сочтут, что это терпение есть следствие боязни реакции со стороны Запада, пусть не обольщаются. Если будет широкомасштабная агрессия и попытка реванша в отношении Донецка и Луганска, Россия, безусловно, выступит», – подчеркнул депутат.