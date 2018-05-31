31.05.2018, Луганск, Владимир Гладков

429 просмотров

Завербованный СБУ луганчанин сдался МГБ ЛНР

Завербованный агентами СБУ житель ЛНР Владислав Степанов отказался заниматься шпионажем в пользу Украины и обратился к правоохранителям Луганской Народной Республики.

Об этом пресс-служба МГБ ЛНР сообщает на официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Согласно показаниям Степанова, украинские спецслужбы задержали его при возвращении из ЛНР по месту работы в Харьков.

«При пересечении пункта пропуска «Станица Луганская» ко мне подошли люди в военной форме без опознавательных знаков и попросили пройти с ними в вагончик, после чего начали проверять мой телефон. Посмотрев телефон и задав мне вопросы, они начали мне рассказывать о том, что мои действия тянут на уголовную ответственность и предложили, что если я не хочу никаких проблем, написать подписку о сотрудничестве с органами СБУ», – рассказал Владислав Степанов.

По его словам, его вербовку на блокпосту осуществлял сотрудник СБУ Максим Мигаль, который присвоил ему псевдоним «Адепт» и дал задание по сбору в сведений о местоположении военных частей и техники в Луганске. Кроме того, украинские вербовщики дали ему указание устроиться на службу в Народную Милицию ЛНР для ведения внутреннего шпионажа.

«Я согласился, после чего проходя дальше я понял, что это влечет за собой уголовную ответственность, и я пришел в органы МГБ ЛНР и рассказал всю ситуацию, которая со мной случилась», – резюмировал Степанов.

Отметим, что МГБ ЛНР опубликовали на своем официальном сайте фотографию начальника 4-го отдела ГО КР 3-го Управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях СБУ Максима Владимировича Мигаля, проводившего вербовку Владислава Степанова.