«Завышают цены на комплектующие» – Живов о нехватке простейших дронов в армии РФ

Владимир Гладков .  
15.03.2023 18:09
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Из-за искусственного завышения цен на технологические комплектующие в России, армия РФ до сих пор уступает противнику по количеству использования простейших беспилотников.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за искусственного завышения цен на технологические комплектующие в России, армия РФ до сих пор...

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«У нас есть проблема с FPV дронами. Почему у Украины всё хорошо, а у нас с ними всё не очень?», – поинтересовался ведущий.

«На Украине начали раньше работать с этим видом беспилотников. Плюс у них лучший доступ к комплектующим, больше выбор. Да и цены на Украине всегда и на всё были ниже, в том числе – на китайские комплектующие для беспилотников.

То, что в России продаётся за рубль, на Украине – за пятьдесят копеек. С этим до сих пор никто толком ничего не делает, постоянно завышают цены на всё, особенно, что касается технологических производств», – возмутился Живов.

Политолог пояснил, что FPV дроны – это небольшие беспилотники, которые могут лететь на несколько километров. Делаются они их простейших комплектующих, но при этом может нести гранату весом до трёх килограммов.

«Оператор летит, в очках, дрон может развивать скорость до 200 километров в час. Они могут залетать в окна, в люки танков, но и просто в людей. В зависимости от того, какой боеприпас прикреплён к дрону, они могут поражать практически любой вид бронетехники», – добавил он.

Живов отметил, что средств борьбы с такими беспилотниками на фронте пока что сильно не хватает.

«Это всё в новинку. Вообще, для мира в новинку такое массовое применение дронов для убийства военнослужащих и гражданских. А для нас это вдвойне в новинку, потому что мы в довоенное время настолько увлеклись борьбой с оппозицией, что выплеснули с водой ребёнка, позапрещали все эти дронницы, развитие отрасли не финансировали.

Есть большие РЭБ, которые могут их глушить. Есть и маленькие компактные глушилки. Но они дорогие, от 300 тысяч рублей. Есть аэроскопы, которые теоретически могут их увидеть, это от семи миллионов рублей.

Но это всё экспериментальное, мы только-только учимся применять это на фронте», – подытожил он.

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