Зе-офис угрожает: «Велика Россия, но мы всюду дотянемся»

Игорь Шкапа.  
23.10.2025 11:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 289
 
Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Украина подтвердила, что лишь на словах выступает за мир, а на деле заинтересована в продолжении войны с целью добиться поражения России. Это следует из интервью РБК-Украина главы Зе-офиса Андрея Ермака, считающегося «серым кардиналом Украины» и чуть ли не любовником Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ермак четко дал понять, что Украина делает ставку на продолжение войны, уверяя, что русские находятся «в слабой позиции», а время якобы «работает против них».

Украина подтвердила, что лишь на словах выступает за мир, а на деле заинтересована в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия не поменяла своих планов. Она будет готова к окончанию войны, лишь когда поймет, что ее продолжение ее же окончательно и погубит», – сказал Ермак.

Он надеется, что комплекс антироссийких мер в итоге принесет свои плоды.

«Все складывается в общую копилку. Санкции не могут одномоментно остановить войну, но они подпиливают российскую экономику. Санкции против теневого флота очень сильно бьют по ней. Наши глубокие удары, операции типа «Паутины» – все это вместе работает на дальнейшее ослабление агрессора. Русские уже понимают: велика Россия, да мы всюду дотянемся. Война уже перенеслась на их территорию», – грозит советник диктатора.

Кроме того, он дал понять, что Украина делает ставку на развал России.

«Формально Российская Федерация – это же якобы добровольное объединение народов. Но как оно в реале? Не все вошли в нее добровольно. И не всем им там хорошо. Российская Федерация – это пародия на СССР. И я бы не стал исключать, что она повторит его судьбу», – угрожает Ермак.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить