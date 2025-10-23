Зе-офис угрожает: «Велика Россия, но мы всюду дотянемся»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина подтвердила, что лишь на словах выступает за мир, а на деле заинтересована в продолжении войны с целью добиться поражения России. Это следует из интервью РБК-Украина главы Зе-офиса Андрея Ермака, считающегося «серым кардиналом Украины» и чуть ли не любовником Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ермак четко дал понять, что Украина делает ставку на продолжение войны, уверяя, что русские находятся «в слабой позиции», а время якобы «работает против них».

«Россия не поменяла своих планов. Она будет готова к окончанию войны, лишь когда поймет, что ее продолжение ее же окончательно и погубит», – сказал Ермак.

Он надеется, что комплекс антироссийких мер в итоге принесет свои плоды.

«Все складывается в общую копилку. Санкции не могут одномоментно остановить войну, но они подпиливают российскую экономику. Санкции против теневого флота очень сильно бьют по ней. Наши глубокие удары, операции типа «Паутины» – все это вместе работает на дальнейшее ослабление агрессора. Русские уже понимают: велика Россия, да мы всюду дотянемся. Война уже перенеслась на их территорию», – грозит советник диктатора.

Кроме того, он дал понять, что Украина делает ставку на развал России.