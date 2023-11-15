Зеленский готов променять территории на 200 американских «умных» ракет – Боровой

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Украина готова к замораживанию конфликта, однако ей нужны гарантии безопасности, чем может быть не вступление в НАТО в нынешних границах, а что-то конкретное.

Об этом на канале скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил беглый российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало очевидным, что демократическая администрация подталкивает Украину к замораживанию конфликта. В интересах Украины получить какие-либо гарантии. Насколько я понимаю, Украина готова уже. Это неприятный процесс, но Украина готова к соглашению, к замораживанию конфликта. Вопрос в гарантиях. Вот и обсуждается вопрос, каковы эти гарантии. Вступление Украины в НАТО в том виде, кусочком Украины, вступление в НАТО с ограниченными гарантиями – это какая-то фикция. Это какие-то опять переговоры, мы же понимаем, что Путин не будет соблюдать никакие соглашения. Единственная гарантия для Украины – это вооружение, сильная армия, способность Украины защищать оставшуюся территорию. А если Украина частично войдёт в НАТО, нет никаких гарантий 5 статьи, зачем Украине это НАТО», – рассуждал Боровой.

Он добавил, что Великобритания, Польша и страны Прибалтики и будут поддерживать Украину без всякого НАТО.

«Речь идёт о том, чтобы США взяли на себя обязательства, а лучше без всяких обязательств просто поставили Украине необходимое вооружение, необходимое количество ракет. Видимо, если речь идёт об «умных» ракетах, речь должна идти не о двух десятках систем, а двух сотнях, по крайней мере. А это досужие какие-то рассуждения – частичное членство. Можно быть членом НАТО или не быть членом НАТО, а частичное – это значит не быть членом НАТО», – заявил либерал.

Ведущий спросил, откуда Боровой взял, что Украина готова к переговорам, ведь на официальном уровне офис Зеленского говорит противоположное. Тот фактически ответил, что делает ставку на вменяемость власти.

«Я делаю интервью с разными представителями, там, общественных организаций Украины, все говорят об усталости от войны. Все говорят об очень большом числе жертв, все говорят о серьёзной демографической катастрофе. И понятно, что власть в Украине, Зеленский, его штаб, они просто обязаны поддерживать Украину, граждан Украины в такой позиции героической. Понятно, что они видят эту смертельную плату за эту войну и просто в обязанностях президента Украины думать не о героических каких-то подвигах главы государства, а о жизнях людей. И мне кажется, Зеленский думает об этом и учитывает настроение общества», – сказал Боровой.