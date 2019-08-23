Зеленский обещает меджлисовцам бумажку «Крым ваш»

23.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Новая Верховная Рада, где партия «Слуга народа» получила большинство, готова рассмотреть закон о внесении в Конституцию Украины упоминания о «крымско-татарской автономии».

Об этом, общаясь с боевиками «АТО» в центре Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Я знаю, что это серьезный вопрос. Смотрите, мало того, я знаю, то несколько лет в Верховной Раде пролежал законопроект об этом. Мне об этом говорили и ребята, крымские татары многие, и тот же Джемилев и Чубаров.

Я сказал нашей партии, так как есть большинство, значит, они могут принимать решение, я их сейчас попросил, они готовят огромное количество персональных законопроектов. Должны отчитаться, я их попросил, там есть три закона по поводу Крыма, предложенные именно крымскими татарами.

Я их попросил изучить сейчас эти вопросы, я не вижу проблем, если это поддерживает крымских татар, поддерживает их права, пусть изучат, покажут мне, доложат, и Верховная Рада примет», – заявил Зеленский.

Требование меджлисовцев о пункте по «крымско-татарской автономии» ранее подвергалось критике со стороны радикальных националистов, которые настаивают на унитарном устройстве Украины.