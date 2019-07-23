23.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Зеленский сдаст Коломойского при первом серьёзном шухере – эксперт

Через год, когда рейтинг президента Владимира Зеленского упадёт до опасных значений, он может начать атаку на своего куратора олигарха Игоря Коломойского, дабы ослабить народный гнев.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Игорь Рейтерович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для Зеленского, для команды Зеленского может быть очень хорошим вариантом через год, если не будут даны ответы на главные какие-то вопросы, например, провести национализацию всего, что есть у Коломойского. Когда рейтинг 73% – это одно дело, а когда будет 25%, тогда будет совсем другое дело.

Там уже не будет друзей, там уже будут вопросы политического выживания.

Одно дело, когда рейтинг высокий, а другое дело, когда ты сегодня в кресле, а сейчас к тебе придут с вилами и скажут: «Давай с этого кресла выходи». Тут, знаете, не будет уже союзников, здесь будет вопрос выживания», – объяснил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть