Зеленский сдаст Коломойского при первом серьёзном шухере – эксперт

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Через год, когда рейтинг президента Владимира Зеленского упадёт до опасных значений, он может начать атаку на своего куратора олигарха Игоря Коломойского, дабы ослабить народный гнев.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Игорь Рейтерович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Зеленского, для команды Зеленского может быть очень хорошим вариантом через год, если не будут даны ответы на главные какие-то вопросы, например, провести национализацию всего, что есть у Коломойского. Когда рейтинг 73% – это одно дело, а когда будет 25%, тогда будет совсем другое дело.

Там уже не будет друзей, там уже будут вопросы политического выживания.

Одно дело, когда рейтинг высокий, а другое дело, когда ты сегодня в кресле, а сейчас к тебе придут с вилами и скажут: «Давай с этого кресла выходи». Тут, знаете, не будет уже союзников, здесь будет вопрос выживания», – объяснил политолог.