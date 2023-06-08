Зеленский снова остается жив, гуляя в зоне доступности российской артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон, который пострадал от наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.

Поездка превратилась в сплошной пиар на трагедии, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Глава Украины провел в оккупированном российском городе координационное совещание по ликвидации последствий наводнения.

«Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу по компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины», – заявил Зеленский.

Он посетил переправу, по которой проводится эвакуация населения, и больницу.

Российские эксперты традиционно недоумевают, почему Зеленский в очередной раз безнаказанно появляется в прифронтовом городе.

«Херсон, временно оккупированная Украиной территория России. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в н.п. Наша артиллерия уже традиционно не бьет по местам пребывания Зеленского в зоне его досягаемости», – возмущается волонтер Роман Романов.

Недоумевает и военный эксперт Алексей Леонков:

«Что мешает нам сравнять его с землей? Риторический вопрос, ответ на который известен: глобальный договорняк по убийству русских. Геноцид, однако».

Политолог Игорь Скурлатов придерживается похожей точки зрения.

«Зеленский кстати свободно гуляет по Херсону, – пишет он, – что означает – гарантии неприкосновенности с него не сняты российским военно-политическим руководством. Ублюдка берегут для заключения договора о «мире и дружбе» между «уважаемым государством Украина» и Россией? Именно так, в «деталях», проявляется правда об истинных намерениях в Кремле».

Политический эксперт Сергей Карнаухов не стесняется в эпитетах.

«А почему подонок и нацист Зеленский спокойно прогуливается в зоне доступности нашей артиллерии? Он не цель? Тогда не трогайте ВСУшников. Либо же, уничтожая нацистов на передовой, разверните охоту на их хозяев, руководителей, спонсоров. Порог унижения страны давно остался позади!», – убежден Карнаухов.

Политолог Сергей Марков обращает внимание важную деталь.

«Зеленский сейчас приехал в Херсонскую область ликвидировать результаты подтопления от взрыва Каховской ГЭС. Это грамотное решение, его цель – переломить в мировом информационном пространстве стремительно ширящееся убеждение, что Каховскую ГЭС взорвали именно ВСУ по приказу лично Зеленского.

Западные СМИ уже начали уходить от версии, что это Россия взорвала, к версии, что это не важно и невозможно определить, кто взорвал, потому что все равно во всем виновата Россия. Это полупризнание, что Каховскую ГЭС взорвали по приказу Зеленского», – пишет Марков.